Vea el iglú de Costa Rica que recorre ciudades alemanas

Un llamativo “iglú de experiencias” de Costa Rica recorre este fin de año las ciudades alemanas de Frankfurt, Hamburgo y Múnich, con el objetivo de atraer a potenciales turistas europeos mediante una activación sensorial que promueve la oferta turística del país, según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La estructura, de color blanco y diseño curvo, se instala en centros comerciales y zonas de alto tránsito, donde cientos de personas han ingresado para vivir un recorrido que combina degustaciones de café y chocolate 100% costarricense, sonidos de la fauna y el bosque lluvioso, y experiencias audiovisuales sobre los principales atractivos naturales del país.
Dentro del iglú, los visitantes pueden escanear un código QR para realizar un viaje de realidad aumentada por playas y volcanes de Costa Rica, participar en una “ruleta virtual de la suerte” y recibir como obsequio un ejemplar impreso de la Guía de Viaje 2026. El espacio también incluye sombrillas de playa, sillas reclinables y pantallas con videos promocionales.
Al finalizar el recorrido, los asistentes se llevan una fotografía impresa con fondos de sitios emblemáticos del país, como recuerdo de la experiencia y como incentivo para considerar a Costa Rica como destino vacacional.
Según el ICT, esta activación forma parte de la estrategia de mercadeo para impactar a miles de turistas potenciales durante la temporada más fría de Europa e influir en la planificación de viajes para el periodo 2026.
“Quisimos sorprender a los potenciales turistas alemanes con un oasis tropical en medio de tres de las principales ciudades alemanas, despertando su curiosidad y permitiéndoles sentir una pincelada de la oferta turística sostenible y natural que ofrece Costa Rica”, explicó Ireth Rodríguez, jefa de promoción del segmento vacacional del ICT.
El iglú, de 35 metros cuadrados, ha estado activo entre octubre y diciembre y se ha apoyado con una campaña digital, presencia en medios locales y alianzas con tour operadores.
De acuerdo con proyecciones del ICT, más de 70.000 turistas alemanes visitarían Costa Rica en 2025 por vía aérea, lo que consolida a Alemania como el principal mercado emisor europeo hacia el país.