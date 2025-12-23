Vea el iglú de Costa Rica que recorre ciudades alemanas

Un llamativo “iglú de experiencias” de Costa Rica recorre este fin de año las ciudades alemanas de Frankfurt, Hamburgo y Múnich, con el objetivo de atraer a potenciales turistas europeos mediante una activación sensorial que promueve la oferta turística del país, según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La estructura, de color blanco y diseño curvo, se instala en centros comerciales y zonas de alto tránsito, donde cientos de personas han ingresado para vivir un recorrido que combina degustaciones de café y chocolate 100% costarricense, sonidos de la fauna y el bosque lluvioso, y experiencias audiovisuales sobre los principales atractivos naturales del país.

Iglú del ICT se robó las miradas en Alemania

Dentro del iglú, los visitantes pueden escanear un código QR para realizar un viaje de realidad aumentada por playas y volcanes de Costa Rica, participar en una “ruleta virtual de la suerte” y recibir como obsequio un ejemplar impreso de la Guía de Viaje 2026. El espacio también incluye sombrillas de playa, sillas reclinables y pantallas con videos promocionales.

Al finalizar el recorrido, los asistentes se llevan una fotografía impresa con fondos de sitios emblemáticos del país, como recuerdo de la experiencia y como incentivo para considerar a Costa Rica como destino vacacional.

El iglú del ICT posee efectos de realidad aumentada para que los turistas visiten los principales destinos de Costa Rica. (ICT/Cortesía)

Según el ICT, esta activación forma parte de la estrategia de mercadeo para impactar a miles de turistas potenciales durante la temporada más fría de Europa e influir en la planificación de viajes para el periodo 2026.

“Quisimos sorprender a los potenciales turistas alemanes con un oasis tropical en medio de tres de las principales ciudades alemanas, despertando su curiosidad y permitiéndoles sentir una pincelada de la oferta turística sostenible y natural que ofrece Costa Rica”, explicó Ireth Rodríguez, jefa de promoción del segmento vacacional del ICT.

Los visitantes pueden degustar de café y chocolate costarricense. (ICT/Cortesía)

El iglú, de 35 metros cuadrados, ha estado activo entre octubre y diciembre y se ha apoyado con una campaña digital, presencia en medios locales y alianzas con tour operadores.

De acuerdo con proyecciones del ICT, más de 70.000 turistas alemanes visitarían Costa Rica en 2025 por vía aérea, lo que consolida a Alemania como el principal mercado emisor europeo hacia el país.