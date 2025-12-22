Costa Rica fue reconocida por ‘National Geographic’ como destino turístico renovado: campaña audiovisual mostrará su ‘magia’ en 13 países

La campaña con NatGeo dará a Costa Rica proyección global como destino turístico en 2026, destacando su biodiversidad y cultura local.

Costa Rica fue reconocida por National Geographic como un destino turístico renovado, con el objetivo de destacar su diversidad natural, cultura local y el concepto del Pura Vida ante millones de viajeros potenciales.

Una alianza estratégica entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la reconocida plataforma internacional permitió la producción de una serie de contenidos audiovisuales que serán difundidos en 13 mercados emisores de turistas clave a finales de 2025 e inicios de 2026.

Entre los países donde se difundirá la campaña destacan Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil, Reino Unido, Alemania, España, Francia, Portugal, Holanda, Suiza y Argentina. Se estima que los contenidos podrían impactar a 14,9 millones de turistas potenciales.

National Geographic mostrará a Costa Rica como un destino renovado y ‘Pura Vida’ en una serie de videos que se distribuirán en 13 países entre finales de 2025 e inicios de 2026.

Exploración profunda del ‘Pura Vida’

Durante diez días, la exploradora Christine Wilkinson y el fotógrafo Rubén Salgado recorrieron destinos como Punta Cocles, Punta Uva, Turrialba, el Golfo Dulce y la Península de Osa, donde capturaron vivencias auténticas en las que se refleja la esencia del “Pura Vida”.

La producción incluyó escenas de la vida cotidiana costarricense, como visitas a mercados, plantaciones de café en Aquiares y el territorio indígena Bribri de Amubri, así como actividades turísticas como canopy, surf, avistamiento de ballenas, nacimiento de tortugas y otras experiencias en la naturaleza.

Proyección global y contenido multimedia

Los materiales audiovisuales incluyen un video principal de más de cinco minutos, así como microcontenidos adaptados a redes sociales. Además, National Geographic elaboró un artículo extenso sobre los atractivos turísticos del país y produjo un video documental que estará disponible en sus plataformas y en Disney+.

La campaña también contempla la publicación de los contenidos en el sitio oficial www.natgeo.com, lo que reforzará la asociación de Costa Rica con la marca National Geographic, incrementando la exposición del país a nivel internacional.

Inversión y estrategia

La iniciativa tuvo una inversión cercana a los $700.000, incluyendo costos de producción, logística y pauta publicitaria en los países involucrados.

Como parte del cierre de los contenidos, los materiales invitarán al público a ampliar la información en visitcostarica.com, sitio oficial del ICT que ofrecerá detalles sobre los destinos y productos turísticos en todas las regiones del país.