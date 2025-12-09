El País

Un lugar de Costa Rica es elegido el destino más popular del mundo para 2026: con selva, playas vírgenes y un auge sin precedentes

La provincia caribeña lidera el ranking global de Skyscanner para 2026 tras un aumento cercano al 300% en búsquedas de viaje

Por Jailine González Gómez
31/07/2025/ Trabajo en Cahuita Limón sobre hallazgo de buque en el parque nacional Cahuita / Foto John Durán
Limón encabeza la lista mundial de destinos en tendencia para 2026. Selva tropical, playas vírgenes y cultura afrocaribeña impulsan su auge. (JOHN DURAN/John Durán)







Jailine González Gómez

