Un lugar de Costa Rica es elegido el destino más popular del mundo para 2026: con selva, playas vírgenes y un auge sin precedentes

La provincia de Limón fue seleccionada como el destino más popular del mundo para 2026, según el reporte global de tendencias publicado por la plataforma de viajes Skyscanner. El análisis comparó millones de búsquedas de vuelos entre enero y junio de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Limón registró un aumento cercano al 300% en interés de viaje.

El medio especializado Travel and Leisure catalogó a Limón como un destino que combina “caminatas por la selva tropical, bares de calipso y playas de aguas cristalinas”. La publicación destacó la mezcla entre naturaleza, cultura y tranquilidad que, cada vez más, atrae a viajeros que buscan lugares con identidad y menos masificación turística.

Selva tropical, canales y vida silvestre

Entre los puntos señalados por Travel and Leisure sobresale el Parque Nacional Tortuguero. El sitio lo describió como un destino “remoto y encantador”, accesible solo por bote o avión, formado por canales, lagunas y bosques donde habitan manatíes, jaguares y tortugas marinas. Durante la temporada de anidación, de junio a octubre, las visitas nocturnas con guías autorizados permiten observar el inicio del ciclo de vida de estos reptiles.

Otro atractivo mencionado es el Parque Nacional Cahuita, reconocido por sus arrecifes coralinos, senderos junto a la selva y abundante fauna. La revista subrayó que estos espacios concentran parte de la experiencia que hoy buscan quienes viajan motivados por naturaleza, conservación y contacto cercano con la biodiversidad.

Playas vírgenes y surf para todos los niveles

Limón también fue descrito como un “corredor costero con algunas de las mejores playas del país”. Travel and Leisure destacó sitios como Playa Chiquita, Playa Negra y Playa Punta Uva, reconocidas por sus aguas claras, arenas llamativas y condiciones favorables para el esnórquel. Para quienes practican surf, la zona ofrece alternativas que van desde las olas aptas para principiantes en Playa Cocles hasta los tubos avanzados de Playa Brava.

El reporte resalta la multiculturalidad de Limón, con influencias afrocaribeñas, indígenas y migrantes que conviven en su gastronomía, su música y sus celebraciones comunitarias. Según Travel and Leisure, este componente cultural convierte a la provincia en “uno de los espacios más diversos y vibrantes del país”. La publicación recomienda visitar en octubre para disfrutar de la energía del Carnaval de Limón.

Un crecimiento que marca tendencia global

Skyscanner situó a Limón por encima de destinos como Jaipur (India), Bodrum (Turquía) y Madeira (Portugal). El repunte de búsquedas coincide con el interés de viajeros que buscan experiencias más personalizadas y actividades vinculadas al bienestar, la naturaleza y la autenticidad cultural.