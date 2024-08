Fitch menciona a Costa Rica entre países de América Latina ‘desviados’ de la meta fiscal

Fitch Ratings afirmó, en un reporte publicado el 21 de agosto, que los países de América Latina, en general, están lejos de cumplir sus metas de consolidación fiscal en 2024, según datos del primer semestre. En este mismo informe, la calificadora hizo referencia a que Costa Rica solicitó autorización legislativa para ajustar sus metas fiscales.

Según Fitch, las posiciones fiscales en América Latina comenzaron a deteriorarse en 2023, después de recuperaciones “sorprendentemente sólidas” tras la emergencia provocada por la pandemia de la covid-19, entre 2021 y 2022. Este deterioro continuó en 2024, aunque la calificadora exceptúa de este panorama a Colombia y Bolivia.

En febrero pasado, Fitch Ratings mejoró la calificación de riesgo soberano de Costa Rica, basándose en los resultados positivos en las finanzas públicas atribuidos a la adopción de la regla fiscal, así como en el crecimiento económico y el aumento en la liquidez.

La calificación de Costa Rica pasó de BB- a BB, y se mantuvo con perspectiva estable, de acuerdo con la escala de Fitch. La calificación BB indica que la deuda está en la categoría de “especulativa” y se encuentra a dos escalones de alcanzar el grado de inversión, que comienza a partir de BBB.

“La mayoría de los países con metas fiscales formales no están en vías de cumplirlas este año. Brasil, Chile y Colombia están aplicando recortes de gasto para reducir las desviaciones proyectadas respecto de las metas fiscales, pero estos pueden no ser suficientes para alcanzarlas. Uruguay prevé que no logrará su meta. Perú ya relajó su meta, Costa Rica ha solicitado autorización legislativa para hacerlo, y es probable que Panamá haga lo mismo”, señaló la calificadora estadounidense este miércoles.

El Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reducir las metas fiscales que el Congreso había fijado en noviembre de 2022 como condición para que el Ministerio de Hacienda realizara la colocación de eurobonos. La propuesta incluye ajustes en el superávit primario para 2024 y 2025, así como la ampliación del margen en el pago de la deuda externa.

El ajuste de las metas fiscales se refiere específicamente a la emisión en el mercado internacional. No estamos reduciendo nuestras metas per se, — Nogui Acosta. ministro de Hacienda de Costa Rica.

El proyecto de ley bajo el expediente N.º 24.462, Modificación de la Ley N.º 10332, Autorización para emitir títulos valores, fue presentado por el Ejecutivo el 29 de julio y remitido a la Comisión de Asuntos Hacendarios este 22 de agosto, según el registro publicado en el sitio web del Congreso.

En el anteproyecto, el Ejecutivo solicitó aplazar las próximas dos emisiones de eurobonos, de $1.000 millones cada una, postergando la del segundo semestre de 2024 para 2025 y la de 2025 para 2026. Hacienda colocó las dos primeras emisiones de eurobonos, de $1.500 millones cada una, en 2023.

La iniciativa propone además, ajustar el piso mínimo del superávit primario fiscal del Gobierno Central como porcentaje del producto interno bruto (PIB) para los años 2024 y 2025, reduciéndolo de 1,85% a 1,30% en el primer año, y de 2,25% a 1,85% en el segundo. El superávit primario ocurre cuando los ingresos del gobierno superan sus gastos, excluyendo el pago de intereses de la deuda.

El proyecto también plantea cambios en el pago de intereses de deuda como porcentaje del PIB, pasando de 4,90% a 5,10% en 2024, y de 4,60% a 5% en 2025. Asimismo, la meta de deuda pública como porcentaje del PIB se ajustaría de 67,15% a 64% en 2024, y de 65,40% a 63,55% al año siguiente.

Nogui Acosta: Ajuste de metas fiscales es para eurobonos

Consultado sobre el comentario de Fitch Ratings, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que el proyecto presentado se enfoca específicamente en las metas fiscales establecidas para la emisión de eurobonos. Indicó que el ajuste se realiza porque los diputados aprobaron la ley a finales de 2022, estableciendo una emisión que fue trasladada al año siguiente, lo que resultó en dos emisiones en 2023.

Acosta mencionó que ya se habían establecido indicadores fiscales para una emisión en 2024 que no se llevará a cabo, porque no se cumplía con el requisito de colocación de escáneres en los puestos fronterizos de Paso Canoas, Puntarenas y el muelle de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en Limón, como lo establece la ley.

“El ajuste de las metas fiscales se refiere específicamente a la emisión en el mercado internacional. No estamos reduciendo nuestras metas per se, no tenemos metas del superávit primario más allá de lo definido en el marco fiscal de mediano plazo, que nos permite ver cuál es la estrategia del gobierno”.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2029 estima que el superávit primario (ingresos totales menos los gastos, excluyendo pago de intereses) se ubicará en 1,85% en 2024. Al cierre de junio, el Gobierno Central alcanzó el 0,9% del PIB en este indicador, el más bajo para ese periodo, desde 2021.

Sin embargo, el jerarca añadió que la sanidad fiscal del país está en riesgo “porque no podemos controlar una Asamblea Legislativa que decide rebajar el impuesto a la propiedad de los vehículos, y hay 37 proyectos de ley que buscan hacer reducciones”, comentó Acosta.

Por su parte, Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), señaló que habrá que analizar en qué fundamentó Fitch Ratings su afirmación. “Hemos sido testigos de leyes que erosionan la base fiscal y de resoluciones de las cortes que obligan al Gobierno a realizar gastos sin que se le asignen ingresos, pero no puedo referirme a lo que indica Fitch porque no especifica a qué corresponde”.

Madrigal subrayó que el país sigue apegado a la regla fiscal y continúa generando superávit primario, lo que permite reducir la relación deuda/PIB. “El riesgo existe en la medida en que cambien las leyes”.

Luis Alvarado, analista económico y bursátil de Acobo Puesto de Bolsa, indicó que la mayoría de los países mencionados por Fitch tienen pendiente una reforma fiscal. “Nosotros ya pasamos por eso; si bien Costa Rica se está desviando (de las metas fiscales), hay países que se desviarán más porque no han hecho una reforma. Por eso, a Costa Rica le impactará en menor medida”, indicó.