Hacienda eleva previsión de financiamiento en el mercado interno por disminución en ingresos

El Ministerio de Hacienda incrementó la previsión de captación de deuda que hará en el mercado interno durante 2024. Los recursos los utiliza el Gobierno para cubrir gastos como el pago de intereses de la deuda, remuneraciones, transferencias corrientes e inversión. El Gobierno ahora prevé colocar un total de ¢2,7 billones (millones de millones), en lugar de los ¢2,3 billones planteados a inicios de año (17,4% más).

Las previsiones fueron presentadas, este jueves 22 de agosto, como parte de la Revisión del Plan de Financiamiento para el 2024 del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, explicó duranate la actividad que el ajuste al alza se debe al comportamiento de los ingresos del Gobierno, los cuales han disminuido como porcentaje de la producción. Además, mencionó que Hacienda trata de mantener un saldo en caja de ¢400.000 millones y aproximadamente $200 millones, para pagar los vencimientos de deuda a inicios del próximo año.

Al cierre del primer semestre de 2024, la cartera de Hacienda colocó ¢1,26 billones mediante subastas de títulos valores en la plaza local. La previsión comunicada en febrero pasado era captar ¢1,3 billones durante los primeros seis meses del año, y ¢1 billón en el segundo semestre. Así las cosas, ahora en el segundo semestre deberán pedir prestados ¢1,44 billones para cumplir la previsión; entre julio y el 19 de agosto, el Gobierno colocó ¢387.000 millones.

Arroyo explicó a La Nación que, aunque la colocación de eurobonos no se incluye en la previsión de inicios de año, parte del aumento en la estimación de las necesidades de captación se debe a que el Ministerio de Hacienda decidió no hacer en 2024 la colocación por $1.000 millones en el mercado internacional, y esas divisas precisamente se iban a utilizar para fortalecer el saldo de caja.

Por su parte, Ariel Barrantes, director de Crédito Público de Hacienda, manifestó que el hecho de que no se coloquen los eurobonos tendrá un impacto en la necesidad de la colocación, no solo para 2024, sino para 2025. “Haber tenido los eurobonos permitía no presionar al mercado interno para captar esos recursos. Ahora vamos a tener que ir por ellos”, señaló Arroyo a los inversionistas durante la presentación, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Aunque el Subtesorero no mencionó a cuánto dinero corresponde actualmente esa reserva de liquidez, comentó que el Gobierno cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a todos los gastos a dos meses de plazo, o sea, hasta finales de octubre, aproximadamente.

* Noticia en desarrollo