Economía

Fiscalía enumera aparentes omisiones de la Directiva de Aldesa que habrían llevado empresa a la crisis

Los ocho directivos imputados en el caso Aldesa habrían recibido, en total, 351 avisos sobre presuntas irregularidades en la empresa, entre 2017 y 2019

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Por Natalia Vargas

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El OIJ y la Fiscalía allanaron 10 de junio del 2019 las instalaciones de Aldesa, en Curridabat, San José, como parte de una investigación por diversos delitos. (Keyna Calderón, corresponsal GN/La Nación)







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Caso AldesaMinisterio PúblicoJavier Chaves
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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