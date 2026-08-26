Economía

Expediente Caso Aldesa: Fiscalía revela supuesta ‘maniobra fraudulenta’ con la que se habría engañado a inversionistas

La acusación del Ministerio Público sostiene que recursos canalizados mediante empresas reguladas habrían terminado en sociedades no supervisadas de Aldesa para financiar desarrollos inmobiliarios. En el caso, que está en audiencia preliminar, habría más de 500 afectados.

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Fotos de ubicación donde quedaba ALDESA en Curridabad / Foto John Durán
Aldesa suscribió dar como dación de pago el edificio de su sede, ubicado en Curridabat, a una parte de sus acreedores en 2019. Siete años después, el inmueble sigue sin ser ocupado. (John Durán/La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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