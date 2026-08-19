Sucesos

Demandante de Caso Aldesa queda fuera de la causa por no asistir a audiencia preliminar

Audiencia para resolver si el caso por estafa mayor va a juicio se retomará el próximo 24 de agosto

EscucharEscuchar
Por Vanessa Loaiza N.
El edificio de Aldesa, en Pinares de Curridabat, está desmantelado. Así luce, cuatro años después de la quiebra de la firma bursátil.
El edificio de Aldesa, en Pinares de Curridabat, está desmantelado. Así luce, cuatro años después de la quiebra de la firma bursátil. (Foto: Kattia Bermúdez para LN/Foto: Kattia Bermúdez para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso Aldesaestafa
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.