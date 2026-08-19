Demandante de Caso Aldesa queda fuera de la causa por no asistir a audiencia preliminar

El edificio de Aldesa, en Pinares de Curridabat, está desmantelado. Así luce, cuatro años después de la quiebra de la firma bursátil.

La empresa Las Nubes Aventuras y Tours Ecológicos S. A. quedó fuera de la causa por estafa mayor en contra de Aldesa por la ausencia reiterada e injustificada de su representante legal a la audiencia preliminar que determinará si el caso se eleva a juicio.

Así consta en una resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial, dictada este martes 18 de agosto a las 4:10 p. m. en la que se declara el desestimiento tácito de la querella y la acción civil, pues el abogado, Luis Alfredo Montes Solano, no presentó una justificación válida en el plazo de 48 horas conferidas desde el pasado 13 de agosto.

Según explica el juez decisor, Andrés Fernández Hernández, el representante legal presentó un escrito en el que desiste de ambos requerimientos, en virtud de la prolongada tramitación del proceso, “lo cual no resulta de recibo, ya que, por la naturaleza del trámite complejo de esta causa, dicha circunstancia no resulta atribuible a ninguna de las partes y, como tal, no constituye una eximente para haberse ausentado de la audiencia mencionada”.

Por tal razón, se condenó al querellante y actor civil al pago de las costas provocadas por su acción y, en simultáneo, se programó la audiencia preliminar para el lunes 24 de agosto, a las 5 p. m.

El caso Aldesa, abierto desde el 2019, reúne las denuncias de los clientes de la firma bursátil, quienes evidenciaron impagos, a pesar de haber invertido en proyectos inmobiliarios por $200 millones.

Tres años después, el 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la empresa por no poder pagar sus deudas con más de 600 inversionistas. En la causa, figuraban 26 personas físicas y jurídicas en calidad de ofendidas; sin embargo, ahora serían 25, tras el desestimiento de Las Nubes Aventuras y Tours Ecológicos S. A.

Después de la investigación realizada, la Fiscalía argumentó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido una posible estafa contra inversionistas, según el Ministerio Público.

La audiencia está previsto que se extienda hasta noviembre, luego el juzgado resolverá si la causa se eleva a debate.