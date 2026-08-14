Sucesos

Ausencia de un abogado retrasa arranque de audiencia preliminar de Caso Aldesa

Juez penal concedió plazo al abogado para que reporte la causa de su ausencia en esta fase del proceso judicial, indispensable para determinar si se eleva a juicio el expediente por presunta estafa

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Vanessa Loaiza N.
21 de enero del 2026. Segundo circuito judicial en Goicoechea. 07:00 hrs. Juicio en contra de Celso Gamboa previo a su extradición a los Estados Unidos. La solicitud del Ministerio Público para separar al exministro de Seguridad Celso Manuel Gamboa Sánchez del proceso penal por tráfico de influencias que tenía pendiente, ya fue aprobada por el Tribunal Penal de Hacienda, lo que despeja el camino para su eventual extradición a Estados Unidos. En la foto: Los otros imputados en el caso de tráfico de influencias Juan Carlos Bolaños y Javier. Foto: Albert Marín.
La ausencia de un abogado retrasó el inicio de la audiencia preliminar del Caso Aldesa. (Albert Marín./Juicio Celso Gamboa previo a extradición a Estados Unidos.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aldesaestafa
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.