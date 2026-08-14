Ausencia de un abogado retrasa arranque de audiencia preliminar de Caso Aldesa

La ausencia de un abogado retrasó el inicio de la audiencia preliminar del Caso Aldesa.

Uno de los abogados querellantes del Caso Aldesa, por presunta estafa, no se presentó este jueves en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial, en Goicoechea, lo que retrasó, una vez más, el arranque de la audiencia preliminar que determine si el expediente se eleva a juicio.

La información fue confirmada por varios litigantes que participan en este proceso judicial, entre ellos, Francisco Campos, representante del imputado Javier Chaves, y Federico Campos, en representación de dos de los querellantes.

Al parecer, el abogado ausente es de apellido Montes. El juez a cargo del proceso le otorgó, inicialmente, 48 horas al abogado para que exponga los motivos de su ausencia.

Si ese argumento no se presenta en el plazo otorgado, el juez podría declarar el desistimiento de la acción civil resarcitoria. Sin embargo, si el caso se eleva a juicio, el abogado podría verse obligado a pagar un porcentaje del monto solicitado inicialmente en la acción civil.

Francisco Campos explicó que ahora esperarán la respuesta del juez, para saber si resolverá por escrito o verbalmente sobre la ausencia del abogado y luego la fecha para reiniciar el proceso.

Este es un nuevo escollo en el arranque de la audiencia preliminar, que estaba prevista para iniciar el 3 de agosto en jornada vespertina, es decir, de 5 p. m. a 11 p. m.

Varios de los litigantes plantearon recursos de aclaración, revocatoria y apelación a la resolución del juzgado que estableció ese horario; sin embargo, el juez rechazó todos los reclamos. Esta etapa del proceso, para decidir si la causa va a juicio, podría extenderse hasta noviembre próximo.

El caso Aldesa, abierto desde el 2019, reúne las denuncias de los clientes de la firma bursátil, quienes evidenciaron impagos, a pesar de haber invertido en proyectos inmobiliarios por $200 millones.

Tres años después, el 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la empresa por no poder pagar sus deudas con más de 600 inversionistas. En la causa, figuran 26 personas físicas y jurídicas en calidad de ofendidas.

Después de la investigación realizada, la Fiscalía argumentó que hay pruebas suficientes para acreditar, en grado probable, que 23 personas habrían cometido una posible estafa contra inversionistas, según el Ministerio Público.