Ciberdelincuentes usan mensajes de texto para engañar a usuarios y clonar tarjetas en sitios falsos

Los ciberdelincuentes utilizan mensajes de texto falsos para engañar a las personas con el propósito de que ingresen a un enlace fraudulento donde buscan obtener información de sus tarjetas bancarias.

Según la empresa Kaspersky, esta nueva técnica de clonación de tarjetas, usada por los ciberdelincuentes en América Latina, engaña a las personas mediante mensajes de texto que informan sobre el seguimiento de un supuesto paquete.

Este mensaje de texto contiene un enlace que aparenta dirigir a una página legítima de una entidad reconocida de envíos. Sin embargo, el sitio en realidad es una imitación y solicita a las víctimas realizar un pago para recibir el paquete.

El objetivo del engaño es obtener la información bancaria de las personas. Al ingresar sus datos en esta página falsa, los usuarios proporcionan a los ciberdelincuentes la información necesaria para clonar sus tarjetas.

Los mensajes con enlaces maliciosos se envían desde números locales. Kaspersky afirmó que los ciberdelincuentes pueden enviar estos mensajes a cualquier persona para comprobar si cae en la trampa, incluso si no ha realizado alguna compra.

Los ciberdelincuentes confían en que los usuarios actuarán de inmediato por temor a no recibir sus compras o para confirmar que no han adquirido ningún producto con envío a domicilio.

Al imitar el diseño y los detalles de sitios oficiales, los ciberdelincuentes inspiran confianza y logran que los usuarios ingresen sus datos personales o ejecuten un programa malicioso para robar su información, advirtió la compañía.

El sitio falso también solicita datos personales de las víctimas, como ubicación, número de teléfono y documentos de identidad. Aunque el cargo en la tarjeta pueda parecer bajo, el objetivo es que la víctima pague una tarifa mínima.

Una vez que las víctimas ingresan su número de tarjeta en estas páginas fraudulentas, los cibercriminales pueden clonar las tarjetas y usar la información para otros fines ilícitos.

¿Cómo evitar una estafa?

Para evitar caer en este tipo de estafas cibernéticas, es posible seguir algunos consejos que le permitirán mantenerse alerta ante este tipo de situaciones que buscan sustraer información bancaria de las personas.

Kaspersky recomienda acudir a los establecimientos a través de sus canales oficiales en caso de recibir una notificación sospechosa sobre algún problema con la entrega tras realizar una compra a domicilio.

También instaron a revisar minuciosamente el número o la dirección del remitente del mensaje, así como a prestar particular atención a la calidad del texto y la gramática y no dar atención a notificaciones de un error en la entrega de un paquete si no ha hecho alguna compra.

En un comunicado de prensa, el Banco Nacional también brindó otras recomendaciones para protegerse de la clonación de tarjetas, que es uno de los métodos utilizados por los ciberdelincuentes para sustraer dinero de las cuentas.

El Banco Nacional instó a utilizar billeteras y tarjetas de crédito virtuales, que permiten hacer pagos sin la necesidad de exponer la información de la tarjeta, así como a darle seguimiento a las compras realizadas con la tarjeta y a hacerlas de forma segura si las realiza por Internet.

De igual forma, recomendaron no acceder a Banca en Línea o BN Móvil en un dispositivo de otra persona o a través de redes públicas. Además, reiteraron que al hacer retiros en cajeros, es valioso inspeccionar el lector de tarjetas y teclado para asegurarse de que no haya dispositivos extraños.