Baja del dólar golpea recaudación de siete impuestos clave

La caída en el precio del dólar afecta la recaudación de siete de los principales tributos del Ministerio de Hacienda. Entre ellos están el de ingresos y utilidades (renta), importaciones, exportaciones, el impuesto al valor agregado (IVA), el único a los combustibles, el selectivo de consumo y el de la propiedad de vehículos.

En conjunto, estos impuestos representan el 93,7% de los ingresos tributarios del Gobierno y todos están influenciados, en forma directa o indirecta, por las variaciones en el tipo de cambio.

Según cálculos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), solo en recaudación del impuesto sobre la renta y los tributos aduaneros se registra una disminución cercana a los ¢99.431 millones, entre enero y setiembre de este año.

El impacto cambiario sobre este grupo de gravámenes responde a que gran parte de la economía costarricense está dolarizada, y a que los bienes y servicios se tasan en dólares y el tributo se paga en colones, o porque quienes pagan los impuestos perciben ingresos en moneda extranjera.

Entre el 1.° de enero y el 29 de noviembre de este año, el dólar disminuyó 2,63%, pasando de ¢523,46 a ¢519,68 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Durante el 2024, la divisa alcanzó un valor mínimo de ¢501,89 en el mes de abril en el Monex, mientras que en 2023 su menor precio fue de ¢521, el 26 de diciembre.

Rudolf Lücke, viceministro de Ingresos de Hacienda, detalló que el impuesto sobre la renta fue uno de los más afectados, particularmente en el caso de las empresas financieras y de seguros. Según indicó, estas compañías registraron una caída en la recaudación de ¢35.000 millones, equivalente al 39% de la disminución en este tributo a setiembre, debido a menores utilidades originadas por la apreciación del colón.

El porcentaje restante se debe a efectos ajenos al tipo de cambio, como que los contribuyentes hicieron grandes pagos parciales en 2023, lo que redujo el monto a cancelar en marzo del 2024.

Por su parte, el BCCR estimó que la apreciación cambiaria impactó los ingresos aduaneros en ¢64.431 millones. Estos ingresos incluyen tributos como el Derecho Arancelario de Importación (DAI), el selectivo de consumo y el IVA en aduanas, además de 11 impuestos específicos en importaciones y exportaciones, como el de jabones y ciertos timbres.

Elian Villegas, exministro de Hacienda, explicó que la baja en el dólar afecta los ingresos tributarios porque, aunque la mayoría de impuestos se pagan en colones, la economía costarricense está altamente dolarizada. Además, reconoció que si bien Hacienda se beneficia al pagar menos por su deuda en dólares, ese alivio no compensa la pérdida de ingresos.

LEA MÁS: Gobierno entra en la recta final del 2024 con menor superávit primario y mayor deterioro fiscal

Según el Banco Central, entre enero y setiembre, Hacienda ahorró ¢34.987 millones en pagos de deuda en moneda extranjera, mientras que los menores ingresos en aduanas sumaron ¢64.431 millones, dejando un saldo neto negativo en ¢29.445 millones.

Lücke afirmó que, aunque se tiene un cálculo preciso para algunos tributos en los primeros nueve meses del año, el impacto cambiario se extiende a la mayoría de los impuestos, aunque con distinta intensidad. En el caso del IVA, señaló que quienes reciben salarios en dólares han visto reducida su capacidad adquisitiva, afectando su consumo y, por ende, la recaudación de ese impuesto.

Fabio Salas, socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, señaló que muchos contribuyentes de renta cobran sus bienes o servicios en dólares, pero en Costa Rica es obligación tributar en colones. Por ello, el impacto sobre este impuesto podría ser superior a los ¢35.000 millones que afectaron a las empresas financieras.

Salas advirtió de que tal impacto podría extenderse hasta marzo del 2025, cuando finaliza el pago del impuesto sobre las rentas del 2024. Esto se debe a que algunos contribuyentes que ya efectuaron pagos parciales podrían incluso obtener créditos fiscales, es decir, que las personas y empresa tienen derecho a deducir esas cancelaciones previas del monto final.

LEA MÁS: Baja en tipo de cambio costó ¢100.000 millones a finanzas del Gobierno

Hacienda reconoció que aunque el impacto cambiario en 2024 se mantiene, no se prevé que sea igual de agresivo al que se presentó en 2023, cuando el tipo de cambio bajó el 12,5% a lo largo del año.

Así afecta el tipo de cambio

Los siete principales impuestos que recauda Hacienda y que están expuestos al riesgo cambiario sumaron ingresos acumulados de ¢4.521.512 millones a setiembre de 2024. De ellos, solo el impuesto a los ingresos y utilidades, a la propiedad y a las exportaciones se redujeron en comparación con el mismo mes del 2023.

Villegas explicó que las caídas no se limitan solo al tipo de cambio, sino que también pueden estar relacionadas por diferencias en el cálculo de los impuestos, como la ley que redujo el valor del marchamo. Asimismo, destacó que aunque algunos impuestos tengan mayor recaudación, esto no quiere decir que la caída del tipo de cambio no haya debilitado esos ingresos, impidiendo que fueran aún mayores.

Luis Chacón, abogado especialista en impuestos de la firma BLP, explicó que en Costa Rica la mayoría de impuestos se pagan en colones, pero si su base imponible está en dólares, se utiliza el tipo de cambio de referencia del BCCR al momento del hecho generador. En el caso del IVA, por ejemplo, se considera el precio del dólar en la fecha de la transacción.

A pesar de ello, estos impuestos se ven afectados de diferentes maneras. En el ejemplo del impuesto a la propiedad de vehículos, los automotores que ingresan al país por primera vez pagan dicho tributo basado en el valor que se indica en la factura de importación, más el costo del seguro y flete (valor CIF).

Siguiendo este ejemplo, si una agencia importa un vehículo de $20.000 con un tipo de cambio de ¢540, Hacienda recauda más que si la operación ocurre con un tipo de cambio de ¢510, generando una caída del 5% en los ingresos de este tributo por el mismo vehículo.

En la mayoría de los casos, como en IVA, importaciones, exportaciones, combustibles o selectivo de consumo, cuando el bien o servicio que se debe gravar tiene un precio en dólares, se debe hacer la conversión a colones para pagar el impuesto.

Pero en otros impuestos hay explicaciones más profundas como en el caso de renta, o impactos más directos, como el tributo por la caja de banano exportada, que se expresa en moneda extranjera.

Este riesgo cambiario es uno de los factores que ayudó a debilitar la recaudación tributaria del Gobierno, a setiembre de 2024, cuando los ingresos cayeron a 9,8% del producto interno bruto (PIB), desde el 10,1% en el mismo periodo de 2023, según el informe fiscal más reciente. Hacienda había presupuestado sus ingresos y gastos con un tipo de cambio promedio de ¢517 por dólar.