Financiamiento en ExpoCasa 2025: esta es la oferta crediticia de las cinco entidades financieras participantes

ExpoCasa 2025 cuenta con la presencia de cinco entidades financieras, entre ellas el Banco Nacional.

Cinco entidades financieras participan en ExpoCasa 2025 con condiciones de crédito especiales para quienes asistan a esta feria con el sueño de comprar vivienda o lote, construir e incluso remodelar un inmueble.

Las instituciones presentes en esta edición son: Banco Nacional (BN), Scotiabank, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), Coopecaja y Coopemep.

Desde este jueves 16 y hasta el próximo domingo 19 de octubre, los visitantes podrán acceder a asesoría personalizada sobre las diferentes opciones de financiamiento, pues en los stands de cada entidad financiera habrá un equipo especializado para ello.

Oferta por entidad

- Banco Nacional: la oferta del BN en ExpoCasa 2025 se caracteriza por brindar financiamiento de hasta un 95%, tasas de interés con períodos fijos durante los primeros años y plazos de hasta 30 años para cancelar el préstamo en colones o dólares.

Además, los seguros de vida y hogar estarán incluidos en la cuota del crédito.

Cindy Vásquez, directora de Productos de Crédito del BN, mencionó que el banco estatal diseñó una oferta de vivienda pensada para acompañarle en cada paso de su proyecto de vida, con beneficios que brinden tranquilidad, confianza y seguridad.

“En el BN creemos que invertir en su hogar es invertir en su bienestar y en su futuro”, agregó.

LEA MÁS: Vaya a ExpoCasa 2025 y encuentre lo mejor para su hogar soñado

- Scotiabank: el banco privado ofrece préstamos bajo la figura de fideicomiso, mediante la cual la propiedad se transfiere a un tercero (conocido como fiduciario) para que la administre hasta que la persona cancele el préstamo.

María Paula Chaves, gerenta de Productos de Crédito de Scotiabank, detalló a La Nación que la entidad tiene disponible tasas de interés desde 8% en colones y 7,75% en dólares, y financiamiento de hasta 90% en moneda nacional y hasta 85% en dólares.

Además, el banco no cobrará comisión de formalización (que normalmente es del 1%), ni los gastos legales por el fideicomiso. También, reintegrará el valor del avalúo —estimado generalmente entre $226 y $282— al momento de la firma del crédito.

LEA MÁS: ExpoCasa 2025 rifará una quinta de 1.000 m² en Guanacaste: aquí todos los detalles sobre la feria de vivienda más exclusiva

ExpoCasa 2025 arrancó este jueves con una amplia oferta de bienes raíces, financiamiento y soluciones innovadoras para el hogar. Mucap tiene oferta para operaciones en colones y dólares. (Lilly Arce/La Nación)

- Mucap: desde la mutual se indicó que la oferta crediticia que mantienen para ExpoCasa es “bastante robusta”, para facilitar el acceso a compra de casa, lote o construcción, mejoramiento de vivienda o cancelación de hipotecas.

“En Mucap sabemos que tener una vivienda propia no solo significa adquirir un inmueble, sino construir estabilidad, arraigo y bienestar. Por eso queremos estar cerca, ofrecer orientación y condiciones reales para que más familias logren ese sueño”, indicó Priscila Solano, directora de Mercadeo de la entidad.

Solano detalló a La Nación que para la feria ofrecen financiamiento de hasta 90% en el crédito de vivienda, y plazos de hasta 30 años para cancelar el préstamo.

- Coopecaja: la cooperativa tiene condiciones especiales en su línea de crédito hipotecario en colones para compra de casa o lote, y construcción o remodelación de vivienda. Entre ellas se encuentran: financiamiento de hasta ¢300 millones, tasa de interés especial del 8,45%, y plazos de hasta 30 años para terminar de pagar el crédito.

Además, otorga un 50% descuento en gastos legales por servicios profesionales, reconocimiento del avalúo de hasta ¢350.000 y seguro de asistencia al hogar gratuito por el primer año.

LEA MÁS: Expocasa 2025: arte, construcción, jardines y hasta piscinas se conjugan en la feria para el hogar de sus sueños

- Coopemep: Óscar Ramírez, de la Jefatura de Departamento de Negocios de la cooperativa, indicó que por la ExpoCasa tendrán tasa de interés variable para el crédito en colones, de tasa básica pasiva (TBP) + 4,75 puntos porcentuales (p. p.); la tasa piso, por su parte, es de 8,75%.

Ramírez agregó que la cooperativa está ofreciendo plazos de hasta 30 años para terminar de pagar el crédito y, además, está reintegrando el costo del avalúo.

Coopecaja brindará financiamientos en ExpoCasa 2025 hasta por 30 años plazo. (Lilly Arce/La Nación)

Información sobre ExpoCasa 2025

ExpoCasa 2025 arrancó el 16 de octubre en el Centro de Eventos Printea, en Parque Viva, en La Guácima, en Alajuela, con una amplia oferta de bienes raíces, financiamiento y soluciones innovadoras para el hogar.

Este año, la feria además cuenta con dos espacios innovadores: InspirARTE (un rincón lleno de color, diseño y creatividad) y ExpoJardinería (un espacio verde con ideas frescas para transformar hogares).

LEA MÁS: ExpoCasa 2025: la feria innova con ‘InspirARTE’, espacio que presenta obras y artistas costarricenses

Si usted es de las personas interesadas en asistir a la ExpoCasa 2025, tome en cuenta que la entrada al evento es gratuita y que en el lugar hay amplio parqueo, con costo de ¢5.000 por todo el día, y puede pagarse con tarjeta o Quickpass.

El horario para lo que resta de la feria será el siguiente: viernes 17 y sábado 18, de 10 a. m. a 8 p. m., y domingo 19, de 10 a. m. a 6 p. m.

Entre los asistentes se sorteará una quinta de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, y un cuadraciclo Honda TRX250TE.