ExpoCasa 2025: la feria innova con ‘InspirARTE’, espacio que presenta obras y artistas costarricenses

En ExpoCasa 2025 habrá expositores de diseño y decoración para el hogar. La actividad será en Parque Viva.

La feria ExpoCasa, que se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, es un espacio no solo para quienes buscan comprar o construir su hogar; es una ventana para explorar decoración, jardinería, amenidades y hasta arte.

InspirARTE es un concepto innovador que se podrá disfrutar en esta edición de la feria. Allí, los visitantes podrán encontrar un ambiente creado cuidadosamente para quienes disfrutan del diseño, el color y la creatividad, informó la organización del evento.

InspirARTE es más que una exhibición, es un punto de encuentro donde artistas costarricenses mostrarán sus obras con el fin de que el público descubra piezas originales que combinan identidad, innovación y estilo personal.

Serán 18 artistas independientes quienes participen en InspirARTE. Allí el público podrá conocerlos, hablar con ellos y aprender sobre las obras.

Los artistas participantes son los siguientes: Leda Astorga, Ileana Piszk Kalina, Ana Fernández, Juan Manuel Hernández, Josefina Suárez Fernández, Jaime Salinas, Alejandra Vargas, Marcela Vásquez y Gabriela Segura Fine Art Photography.

Completan la lista Antonio Carrillo, Lorena Barrantes Elizondo, Denisse Robert, Cynthia Mora, Javier Iglesias, Adrián Gómez, Rubén Vargas, María del Carmen Sánchez e Indira Méndez.

Además, en InspirARTE también participarán siete galerías, con lo que se amplía la oferta para los clientes: ArtFlow, Antígono, Bogarte, Arte a su alcance, Arte+Arte, Amalgama, Piñeiro y Sebastos.

La artista Leda Astorga es una de las invitadas a la feria ExpoCasa 2025 en el espacio 'InspirARTE'. (Archivo)

Es importante informar a los artistas nacionales que todavía quedan espacios disponibles en InspirARTE, por lo que si desean ser parte de esta sección especial de ExpoCasa pueden solicitar más información al correo infoexpocasa@nacion.com.

¿Qué puede encontrar en ExpoCasa 2025?

Hay de todo y para todos los gustos. Ya existen 81 expositores confirmados que presentarán una amplia gama de proyectos inmobiliarios para todas las necesidades, desde apartamentos de una planta hasta casas espaciosas en condominios.

Además, habrá propuestas de propiedades en diferentes zonas del país, tanto en construcciones verticales como horizontales, con opciones que van desde desarrollos en proceso hasta unidades listas para entrega inmediata y con excelentes amenidades.

En ExpoCasa también hay financiamiento disponible para los interesados en comprar. Varias entidades financieras ofrecerán créditos especiales con las facilidades exclusivas de la feria.

También, los visitantes encontrarán opciones para remodelación y decoración, gracias a la muestra de las últimas tendencias en diseño. Adicionalmente, habrá expositores especializados en decoración, jardines, arquitectura, arte, jacuzzis, piscinas, electrodomésticos y hasta mascotas.

Disfrute en familia la ExpoCasa 2025 y gane

ExpoCasa 2025 es un evento dirigido a toda la familia, por lo que los más pequeños podrán disfrutar de un área infantil con inflables y actividades para su diversión. Además, se contará con ventas de comidas y bebidas.

Otra de las actividades de la ExpoCasa es el espacio dedicado al aprendizaje, gracias a charlas y exposiciones en temas de financiamiento, salud y seguridad en el hogar, además de tendencias en decoración, arte, seguridad, cuidado de mascotas y más.

ExpoCasa 2025 es un ambiente familiar. La feria tendrá un espacio de diversión para los más pequeños de la casa. (Archivo)

Y como si fuera poco, ExpoCasa 2025 rifará entre todos los visitantes a la feria una quinta de 1.000 m² en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, y un cuadraciclo Honda TRX250TE.

Detalles de ExpoCasa 2025

ExpoCasa 2025 se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

La entrada es gratuita.

En el recinto hay amplio parqueo y el valor es de ¢5.000 (se paga con tarjeta de crédito o débito o PASS).