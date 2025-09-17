Expocasa 2025: arte, construcción, jardines y hasta piscinas se conjugan en la feria para el hogar de sus sueños

En Expocasa 2025 habrá expositores de diseño y decoración para el hogar. La actividad será en Parque Viva.

¿Busca la casa de sus sueños? Pues, esta información es de mucha utilidad para usted. Expocasa 2025 tiene todo listo para cumplir los anhelos de muchos de tener un hermoso hogar.

La feria se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, presentando a diferentes proveedores que con sus productos y servicios lo ayudarán a cumplir sus sueños.

“Expocasa 2025 reunirá a los mejores en la industria de bienes raíces, entidades financieras y lo último en tendencias de decoración, jardinería y todo lo que nos hace soñar”, explicó la organización en un comunicado de prensa.

¿Qué puede encontrar en Expocasa 2025?

Hay de todo para todos los gustos y, este año, el evento tiene importantes novedades. Ya hay 81 expositores confirmados que presentarán una amplia gama de proyectos inmobiliarios para todas las necesidades, desde apartamentos de una planta hasta casas espaciosas en condominios.

Habrá propuestas de propiedades en diferentes zonas del país, tanto en construcciones verticales como horizontales, con opciones que van desde desarrollos en proceso hasta unidades listas para entrega inmediata y con excelentes amenidades.

Expocasa 2025 es un ambiente familiar. La feria tendrá un espacio de diversión para los más pequeños de la casa. (Archivo)

En Expocasa también hay financiamiento disponible para los interesados en comprar. Varias entidades financieras ofrecerán créditos especiales con las facilidades exclusivas de la feria.

También, los visitantes encontrarán opciones para remodelación y decoración gracias a la muestra de las últimas tendencias en diseño, gracias a la presencia de expositores especializados en decoración, jardines, arquitectura, arte, jacuzzis, piscinas, electrodomésticos y hasta mascotas.

Además, la actividad presentará dos espacios nuevos con información muy útil, se trata de Inspirarte y ExpoJardinería, con detalles especiales de arte y jardinería.

Disfrute en familia la Expocasa 2025 y gane

Expocasa 2025 es un evento dirigido a toda la familia, y los más pequeños podrán disfrutar de un área infantil con inflables y actividades para su diversión. Incluso, la feria sirve como un momento de entretenimiento, ya que contará con ventas de comidas y bebidas.

Otra de las actividades de la Expocasa es el espacio dedicado al aprendizaje, gracias a charlas y exposiciones en temas de financiamiento, salud y seguridad en el hogar, además de tendencias en decoración, arte, seguridad, cuidado de mascotas y más.

Para aprender sobre las nuevas tendencias para su hogar, los amantes de la jardinería también tienen un espacio especial en Expocasa 2025. (Archivo)

Y como si fuera poco, Expocasa 2025 rifará entre todos los visitantes a la feria una quinta de 1.000 m² en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, y un cuadraciclo Honda TRX250TE.

Detalles de Expocasa 2025

Expocasa 2025 se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

La entrada es gratuita.

En el recinto hay amplio parqueo, el valor es de ¢5.000 (se paga con tarjeta de crédito o débito o PASS).