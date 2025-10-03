ExpoCasa 2025: Guía completa con fechas, horarios, precios y premios que se rifarán en esta exclusiva feria

ExpoCasa 2025 se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

La feria ExpoCasa 2025 ofrecerá una amplia variedad de proyectos inmobiliarios para quienes desean adquirir un hogar y soluciones para remodelar o encontrar las últimas tendencias en diseño y decoración para su espacio.

La actividad, que se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, tendrá una amplia oferta de bienes raíces, financiamiento y soluciones para los hogares, ya que reúne a los principales actores del sector inmobiliario.

En el evento estarán disponibles propiedades en distintas zonas del país, incluyendo construcciones verticales y horizontales. También podrá encontrar las últimas tendencias en diseño de interiores, iluminación y otras áreas del sector.

ExpoCasa 2025 también contará con una tarima equipada con sillas para que los visitantes puedan participar en distintas charlas y exposiciones sobre temas como financiamiento, salud, seguridad en el hogar, decoración, arquitectura, cuidado de mascotas y jardinería.

En el evento habrá dos espacios innovadores: InspirARTE y ExpoJardinería. En el primero de ellos los visitantes podrán disfrutar de obras de artistas costarricenses, las cuales combinan identidad, innovación y estilo personal.

Serán 22 artistas independientes quienes participen. Los visitantes podrán conocerlos, conversar con ellos y descubrir las inspiraciones detrás de cada obra expuesta durante la feria. Además, InspirARTE contará con la participación de siete de las galerías más importantes de Costa Rica.

Además, para los amantes de la jardinería, ExpoCasa 2025 tendrá ExpoJardinería, un espacio especialmente diseñado para quienes buscan transformar sus hogares con naturaleza y estilo.

ExpoJardinería reunirá a marcas líderes en jardinería, paisajismo, decoración natural y estilo de vida al aire libre. “Con ExpoJardinería buscamos ampliar la experiencia de ExpoCasa más allá del sectorinmobiliario, financiero y de decoración”, manifestó Manrique Segura Selva, coordinador de Expocasa 2025.

ExpoCasa 2025 tendrá este año una amplia oferta inmobiliaria, arte y jardinería para renovar su hogar. (Jorge Navarro/Para La Nación)

Horario y premios

El horario de ExpoCasa 2025 será del jueves 16 al domingo 19 de octubre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

La entrada al Centro de Eventos Printea, donde se desarrollará la actividad, es gratuita. En el recinto hay amplio parqueo, con costo de ¢5.000 por todo el día, y puede pagarse con tarjeta o Quickpass.

En la feria ExpoCasa 2025 se rifará, entre todos los visitantes, una quinta de 1.000 m² en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, en Guanacaste. La propiedad se encuentra en una zona privilegiada, a unos 20 minutos de la playa. También se sorteará un cuadraciclo Honda TRX250TE.