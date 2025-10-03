Economía

ExpoCasa 2025: Guía completa con fechas, horarios, precios y premios que se rifarán en esta exclusiva feria

La actividad se realizará en Parque Viva del 16 al 19 de octubre.

Por Luis Enrique Brenes
Venga con su familia y construya el hogar de sus sueños
ExpoCasa 2025 se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva. (Grupo Nación/Grupo Nación)







Luis Enrique Brenes

