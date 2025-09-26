En Expocasa 2025, conocerá nuevas formas de personalizar su residencia: con arte creado en Costa Rica

Expocasa 2025 se celebrará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

Conseguir una casa propia es un desafío inmenso, uno de los hitos de cualquier vida. Toma años, mucho esfuerzo emocional (y financiero), y sin duda el momento de girar la llave por primera vez queda marcado en la memoria. Pero otra sensación común sobrecoge el cuerpo cuando estrenamos residencia, propia o alquilada: el miedo a la pared vacía.

Todos queremos que nuestro hogar refleje nuestros gustos, nuestra personalidad. Sin embargo, no es tan sencillo encontrar el arte que nos acompañe día a día, las obras que marcarán el carácter de nuestro apartamento, la sala, el pasillo... Y para eso está Expocasa 2025, que este año incorpora una sección dedicada a artistas para que usted encuentre las creaciones que podrían acompañarlo día a día.

'Cielo y humedal' es obra de Alejandro Villalobos. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

Inspirarte reúne siete galerías y 22 artistas en una exposición que formará parte de la feria inmobiliaria, en Parque Viva del 16 al 19 de octubre. Es coordinada por Lucrecia Alfaro, asesora en estos tema y, por ende, conocedora de las ansiedades de los dueños de casas sin arte. “Queremos poner el arte al alcance de todos. Vamos a tener de todo un poquito, artistas muy consagrados, muy reconocidos, gente nueva, y vamos a tener incluso adultos mayores participando como artistas en feria”, dice.

“Lo bueno de una feria de arte es que tenés el contacto directo con el creador, con el artista o galerista. Hay expositores sedienteos de contar cómo las hicieron, el proceso que desarrollan, en qué se inspiran, y luego pueden tener precios preferenciales o pueden hacer la conexión para un proyecto específico, personalizado, con el artista que les guste”, considera la asesora.

Hay para todos los gustos: escultura, pintura, realismo, abstracción, grabado, fotografía... “El concepto de fondo es que el arte es para todos y debe ser un disfrute para todos”, promete Alfaro. Expocasa 2025 será, así, oportunidad para encontrar su próximo hogar... y para empezar a imaginar cómo se verán sus paredes.

Detalles de ExpoCasa 2025

ExpoCasa 2025 se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

La entrada es gratuita.

En el recinto hay amplio parqueo y el valor es de ¢5.000 (se paga con tarjeta de crédito o débito o PASS).

'Contemplación', de la serie 'Mujeres del viento', es obra de Adrián Gómez. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

Bogarte Galería será una de las participantes en Expocasa 2025. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

'En el corazón de la montaña' de Juan Manuel Hernández. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

'Guizmo' es obra de Cynthia Mora. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

'Paseo' es una escultura de Leda Astorga. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

'Cosmovisión' es obra de Javier Iglesias. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)