Revista Dominical

En Expocasa 2025, conocerá nuevas formas de personalizar su residencia: con arte creado en Costa Rica

El espacio Inspirarte presentará, en modalidad de feria, a creadores consagrados y emergentes en estilos muy diversos.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
20/10/24 Alajuela, La Guácima, Parque Viva, cobertura de la inauguración de Expocasa. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Expocasa 2025 se celebrará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InspirArteExpoCasadecoraciónartearte costarricense
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.