Nuevo crédito impulsa acceso a vivienda: familias podrán combinar bonos con financiamiento del Banhvi y BCR

Crédito del BCR por ¢20.000 millones fortalecerá fondo FONAVI y ampliará acceso a viviendas para familias de ingresos bajos y medios.

El Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) firmaron un contrato de financiamiento por ¢20.000 millones, con condiciones calificadas como competitivas.

El objetivo de este convenio es fortalecer la estructura financiera del Banhvi y su capital de trabajo.

El 50% del monto ya fue desembolsado, mientras que el resto será transferido en noviembre de 2025, según informaron ambas entidades.

Los recursos están destinados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), el cual opera como intermediario financiero.

Este fondo canaliza recursos captados en el mercado bursátil y los dirige hacia créditos que se otorgan por medio de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Así se incrementa la disponibilidad de crédito para familias costarricenses.

Los créditos hipotecarios pueden complementarse con subsidios del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), el cual es financiado con recursos del Presupuesto Nacional.

Según indicó el BCR, esta operación contribuye a que más familias tengan acceso a vivienda digna y adecuada, lo que genera impacto social y promueve el desarrollo socioeconómico nacional.

Por su parte, el Banhvi señaló que esta alianza estratégica facilita una mayor colocación de créditos, lo que reduce el déficit habitacional y al mismo tiempo impulsa el sector construcción, al generar aproximadamente 30.000 empleos directos e indirectos por año.

La firma de este contrato se enmarca en la misión del Banhvi de canalizar recursos y establecer lineamientos para la intermediación financiera y la entrega de subsidios habitacionales, en beneficio de hogares de ingresos bajos y medios.