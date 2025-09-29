Economía

Nuevo crédito impulsa acceso a vivienda: familias podrán combinar bonos con financiamiento del Banhvi y BCR

El contrato con el BCR permitirá usar bonos de vivienda junto con créditos del Fonavi para adquirir casa propia

Por Damián Arroyo C.
Crédito del BCR por ¢20.000 millones fortalecerá fondo FONAVI y ampliará acceso a viviendas para familias de ingresos bajos y medios.
Crédito del BCR por ¢20.000 millones fortalecerá fondo FONAVI y ampliará acceso a viviendas para familias de ingresos bajos y medios. (Banhvi/Banhvi)







