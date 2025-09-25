El País

¿Cómo solicitar un bono de vivienda? Estos son los requisitos que debe cumplir

El Bono de Vivienda permite a familias acceder a una casa propia. Conozca las condiciones y documentos necesarios para aplicar

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
San Carlos recibió, entre el 2015 y 2019, 3.994 bonos de vivienda lo cual significó una inversión de ¢29.678 millones en dicho periodo. En la imagen, el proyecto Las Rosas, en Pocosol de San Carlos. Foto: Cortesía Banhvi.
Para optar por el Bono de Vivienda en Costa Rica, se deben cumplir requisitos como ingresos bajos, no poseer casa y presentar documentos en el Banhvi.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBono de viviendaBanhviComprar casa
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.