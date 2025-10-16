ExpoCasa 2025 abre sus puertas en Parque Viva con ofertas habitacionales, financiamiento y espacios innovadores

ExpoCasa 2025 se inició este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo 19 de octubre. La actividad se realiza en Parque Viva, en La Guácima, en Alajuela.

ExpoCasa 2025 arrancó este 16 de octubre en el Centro de Eventos Printea, en Parque Viva, en La Guácima, en Alajuela. Esta actividad se extenderá desde este jueves hasta el domingo 19 de octubre.

Con una amplia oferta de bienes raíces, financiamiento y soluciones innovadoras para el hogar, ExpoCasa reúne a los principales actores de la industria en un solo lugar.

Este año, la feria cuenta con dos espacios innovadores: InspirARTE (un rincón lleno de color, diseño y creatividad) y ExpoJardinería (un espacio verde con ideas frescas para transformar hogares).

En el evento se ofrecen propiedades en distintas zonas del país, incluyendo construcciones verticales y horizontales.

Además, se muestran las últimas tendencias en decoración e iluminación, diseño de cocina y acabados, remodelaciones, desarrollos inmobiliarios, arquitectura, camping, arte, diseño de jardines, paneles solares, electrodomésticos y seguridad.

En la actividad habrá presencia de cinco entidades financieras: Banco Nacional, Scotiabank, Mucap, Coopemep y Coopecaja.

LEA MÁS: ExpoCasa 2025: estas son las opciones de crédito que ofrecerán tres entidades financieras

En ExpoCasa 2025 habrá presencia de cinco entidades financieras, entre las que está el Banco Nacional. (Lilly Arce/La Nación)

Fabrice Le Lous, director de La Nación, comentó que ExpoCasa 2025 es un evento exclusivo con un público sumamente interesado en encontrar un nuevo hogar o ideas para renovar su casa.

“Parte de la retroalimentación que tenemos de las más de 100 empresas que nos acompañan, es que las personas están realmente interesadas en la información. Y es lógico, porque estamos en Centro de Eventos Printea en Parque Viva”, destacó.

En 2024, acudieron a la actividad más de 8.000 personas y este año se estima que sean 12.000 los visitantes, apuntó Le Lous.

ExpoCasa 2025 contará en esta edición con una tarima equipada con sillas para que los visitantes puedan participar en distintas charlas y exposiciones sobre temas como financiamiento, salud, seguridad en el hogar, decoración, arquitectura, cuidado de mascotas y jardinería.

Si usted desea asistir a esta feria, tome en cuenta que el horario será el siguiente: jueves 16, de 11 a. m. a 8 p. m., viernes 17 y sábado 18, de 10 a. m. a 8 p. m., y domingo 19, de 10 a. m. a 6 p. m.

La entrada al Centro de Eventos Printea es gratuita. En el lugar hay amplio parqueo, con un costo de ¢5.000 por todo el día, y puede pagarse con tarjeta o Quickpass.

Entre los asistentes se sorteará una quinta de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, y un cuadraciclo Honda TRX250TE.