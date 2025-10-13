ExpoCasa 2025: estas son las opciones de crédito que ofrecerán tres entidades financieras

ExpoCasa 2025 contará con la participación del Banco Nacional y otras entidades financieras.

La ExpoCasa 2025 se realizará del jueves 16 al domingo 19 de octubre, de 10 a. m. a 8 p. m., en Parque Viva, y será una oportunidad para que quienes deseen comprar una vivienda obtengan condiciones especiales de crédito.

Para esta edición, las entidades financieras que estarán presentes son: Banco Nacional (BN), Scotiabank, Coopecaja, Coopemep y Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap.) A continuación, los detalles sobre la oferta de las tres primeras:

- Banco Nacional: La oferta del BN en esta actividad se distingue por brindar financiamiento de hasta un 95%, tasas de interés con períodos fijos durante los primeros años y variedad de planes de tasas.

Adicionalmente, ofrecerá seguros de vida y hogar incluidos en la cuota del crédito, y planes de asistencia exclusivos.

“En el BN creemos que cada familia merece un espacio donde crecer, soñar y construir recuerdos. Por eso, hemos diseñado una oferta de vivienda pensada para acompañarte en cada paso de su proyecto de vida, con beneficios que te brindan tranquilidad, confianza y la seguridad de estar en buenas manos”, indicó la Dirección de Productos de Crédito del banco estatal.

- Scotiabank: Este banco privado ofrecerá créditos bajo la figura de fideicomiso, mediante la cual la propiedad se transfiere a un tercero (conocido como fiduciario) para que la administre hasta que la persona cancele el préstamo.

María Paula Chaves, gerenta de Productos de Crédito de Scotiabank, explicó que el banco tendrá disponible tasas fijas y variables atractivas, con plazos de hasta siete años en dólares y hasta cinco años en colones.

Además, la entidad no cobrará comisión de formalización (que normalmente es del 1%) ni los gastos legales por el fideicomiso. Además, reintegrará el valor del avalúo —estimado generalmente entre $226 y $282— al momento de la firma del crédito.

- Coopecaja: Esta cooperativa, por su parte, ofrecerá condiciones especiales en su línea de crédito hipotecario para compra de casa o lote, y construcción o remodelación de vivienda. Entre ellas estarán: montos de financiamiento de hasta ¢300 millones, tasa de interés especial del 8,45%, y reconocimiento del avalúo de hasta ¢350.000.

Además, la cooperativa ofrecerá 50% descuento en gastos legales por servicios profesionales y plazos de hasta 30 años para cancelar el crédito.

Más detalles sobre ExpoCasa 2025

ExpoCasa 2025 reunirá a los principales actores del sector inmobiliario y ofrecerá una gran variedad de opciones en bienes raíces y soluciones para el hogar.

En la feria, los visitantes podrán conocer proyectos de vivienda vertical y horizontal en distintas zonas del país, así como las tendencias más recientes en diseño de interiores, iluminación y equipamiento para el hogar.

El evento se desarrollará en el Centro de Eventos Printea, con entrada gratuita. El parqueo tiene un costo de ¢5.000 por todo el día y podrá pagarse con tarjeta o Quickpass.

Entre los asistentes se sorteará una quinta de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, y un cuadraciclo Honda TRX250TE.