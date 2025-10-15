Vaya a ExpoCasa 2025 y encuentre lo mejor para su hogar soñado

En ExpoCasa 2024 más de 80 expositores ofrecerán productos y servicios para decoración, remodelación y mucho más. La feria se realizará en Parque Viva.

Venta de propiedades, decoración, jardinería, construcción, piscinas, arte y mucho más es lo que lo espera en la ya tradicional ExpoCasa, feria cuya edición 2025 se presentará del 16 al 19 de octubre, en Parque Viva.

Hay de todo para todos los gustos: para quienes deseen comprar o construir un nuevo hogar y para aquellos que quieren remodelar con las nuevas tendencias.

La feria presentará más de 80 expositores que mostrarán una amplia gama de productos y servicios, entre ellos proyectos inmobiliarios para todas las necesidades, desde apartamentos de una planta hasta casas espaciosas en condominios.

Los visitantes podrán ver propuestas de propiedades en diferentes zonas del país, tanto en construcciones verticales como horizontales, con opciones que van desde desarrollos en proceso hasta unidades listas para entrega inmediata y con excelentes amenidades.

Las opciones son muchas, incluso, la ExpoCasa contará con empresas de financiamiento para aquellos que busquen opciones de compra. Varias entidades financieras ofrecerán créditos especiales con las facilidades exclusivas de la feria.

Además, los visitantes encontrarán opciones para remodelación y decoración gracias a la muestra de las últimas tendencias en diseño, con la presencia de expositores especializados en decoración, jardines, arquitectura, arte, jacuzzis, piscinas, electrodomésticos y hasta mascotas. Adicionalmente, la actividad tendrá dos espacios nuevos con información muy útil: se trata de InspirARTE y ExpoJardinería.

InspirARTE es un concepto innovador que se podrá disfrutar en esta edición de la feria. Allí, los visitantes podrán encontrar un ambiente creado cuidadosamente para quienes disfrutan del diseño, el color y la creatividad, informó la organización del evento.

Este nuevo concepto es más que una exhibición, es un punto de encuentro donde 18 artistas costarricenses y siete galerías mostrarán sus obras con el fin de que el público descubra piezas originales que combinan identidad, innovación y estilo personal.

Disfrute en familia la ExpoCasa 2025 y gane

ExpoCasa 2025 es un evento dirigido a toda la familia, por lo que los más pequeños de la casa, además de acompañar a sus padres, podrán disfrutar de un área infantil con inflables y actividades para su diversión. Tome en cuenta que la ferra contará con venta de comidas y bebidas.

ExpoCasa es un evento familiar, por eso los niños tendrán un espacio especial para su disfrute y diversión. (Archivo)

Otra de las actividades de la ExpoCasa es el espacio dedicado al aprendizaje. La feria tendrá charlas y exposiciones en temas de financiamiento, salud y seguridad en el hogar, además de tendencias en decoración, arte, cuidado de mascotas y más.

Y como si fuera poco, ExpoCasa 2025 rifará entre todos los visitantes una quinta de 1.000 m² en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, y un cuadraciclo Honda TRX250TE.

Detalles de ExpoCasa 2025

ExpoCasa 2025 se realizará del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

La entrada es gratuita.

En el recinto hay amplio parqueo y su valor es de ¢5.000 (se paga con tarjeta de crédito o débito o PASS).