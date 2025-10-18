ExpoCasa 2025: vea algunas opciones de casas y apartamentos disponibles por menos de $150.000

En ExpoCasa 2025 hay presencia de cinco entidades financieras, entre ellas Mucap.

En la ExpoCasa 2025 los visitantes podrán encontrar diferentes opciones inmobiliarias desde complejos de apartamentos en construcciones verticales hasta viviendas en condominios ubicados en diferentes zonas de Costa Rica.

La Nación realizó un recorrido recopiló información sobre los precios de viviendas ofrecidas por diferentes participantes inmobiliarios, a partir de brochures informativos y consultas en los stands.

LEA MÁS: Financiamiento en ExpoCasa 2025: esta es la oferta crediticia de las cinco entidades financieras participantes

Entre las opciones más accesibles destacan las del Condominio Terra Verbena, en Alajuelita. La información sobre este proyecto se obtiene en el stand del desarrollador inmobiliario Solución Urbana.

En este condominio, la casa más económica es la modelo Ónix, de 43 metros cuadrados. Esta vivienda cuenta con un dormitorio, un baño, sala/comedor, cocina, cuarto de pilas y estacionamiento para dos carros. Su precio es de $86.500.

En el mismo condominio también se ofrece el modelo Ámbar, de 56 metros cuadrados, con dos dormitorios, dos baños completos, sala/comedor, cocina, cuarto de pilas, patio y estacionamiento para dos carros, por $98.500.

Otra alternativa es la casa modelo Zafiro, de 63 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos baños completos, sala/comedor, cocina, cuarto de pilas, patio y estacionamiento para dos carros. Este tipo de casa disponible en el Condominio Terra Verbena tiene un valor de $108.500.

LEA MÁS: Vaya a ExpoCasa 2025 y encuentre lo mejor para su hogar soñado

Más opciones por menos de $150.000

Andrea Ugalde, ejecutiva en Mercadeo de Adelante Desarrollos, constructora de Ciudad del Valle en Tejar de El Guarco, Cartago, explicó que la opción más económica que manejan es la casa de una planta modelo Milo 1.

Esta vivienda cuenta con una habitación, un baño, cochera doble techada, patio, muebles de cocina y closet. Su precio inicia desde los $125.000, aproximadamente.

“Ciudad del Valle es el primer desarrollo inmobiliario en Cartago que combina condominios residenciales y comerciales, áreas de esparcimiento y de servicios, diseñado para mejorar tu bienestar y calidad de vida”, se resume en un brochure informativo.

Por su parte, TDE inmobiliaria ofrece casas desde $131.900 en el Condominio La Valencia, en San Pablo de Heredia. Se trata de las viviendas modelo A con dos o tres habitaciones, 1,5 baños, patio y un parqueo. En la misma zona, la empresa también presenta viviendas en el Condominio Brisas del Bosque, con precios que inician en $149.900.

LEA MÁS: Cómo funciona el Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU, según un asesor especializado

Si su interés son los apartamentos, en la ExpoCasa 2025 el desarrollador Solución Urbana está ofreciendo opciones de $135.000 en el Condominio La Rioja, en San Antonio de Tejar, Alajuela.

Los modelos de apartamentos disponibles tienen 80 metros cuadrados de construcción más 14 metros cuadrados de parqueo bajo techo. Además, incluyen baño completo, sala, comedor, cocina y cuarto de lavado.

Según se observa en un brochure informativo, los interesados pueden elegir si desean que el apartamento tenga una habitación principal con baño completo y dos habitaciones secundarias, o bien una habitación principal con baño completo y walk-in closet, y una habitación secundaria.

Opciones de financiamiento

El Banco Nacional (BN), Scotiabank, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), Coopecaja y Coopemep participan en ExpoCasa 2025 con condiciones de crédito especiales para quienes asistan a esta feria con el sueño de comprar vivienda o lote, construir e incluso remodelar un inmueble.

En la feria, los visitantes podrán acceder a asesoría personalizada sobre las diferentes opciones de financiamiento, pues en los stands de cada entidad financiera habrá un equipo especializado para ello.

LEA MÁS: ExpoCasa 2025 rifará una quinta de 1.000 m² en Guanacaste: aquí todos los detalles sobre la feria de vivienda más exclusiva

Si usted es de las personas interesadas en asistir a la ExpoCasa 2025, tome en cuenta que la entrada al evento es gratuita y que en el lugar hay amplio parqueo, con costo de ¢5.000 por todo el día, y puede pagarse con tarjeta o Quickpass.

El horario para lo que resta de la feria será este sábado 18, de 10 a. m. a 8 p. m., y domingo 19, de 10 a. m. a 6 p. m.

Este año, la feria cuenta con dos espacios innovadores: InspirARTE(un rincón lleno de color, diseño y creatividad) y ExpoJardinería (un espacio verde con ideas frescas para transformar hogares).

Entre los asistentes se sorteará una quinta de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, y un cuadraciclo Honda TRX250TE.