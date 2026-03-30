Economía

Estos son los horarios de los bancos durante Semana Santa

Las entidades financieras definieron sus horarios para Semana Santa

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Por Luis Enrique Brenes
Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
La Semana Santa trae ajustes en los horarios de la banca, particularmente el Jueves y Viernes Santo. (Shutterstock/Shutterstock)







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Horario de bancosSemana Santa
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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