Estos son los horarios de los bancos durante Semana Santa

La Semana Santa trae ajustes en los horarios de la banca, particularmente el Jueves y Viernes Santo.

Si usted es de los que planea realizar algún trámite bancario en esta Semana Santa, es fundamental que conozca si la entidad financiera a la que debe acudir está operando con normalidad.

Varias entidades financieras ya definieron sus horarios para estas fechas, durante las cuales suelen cerrar jueves y viernes, por ser días feriados. A continuación, se presenta un listado con los horarios:

Banco Nacional

Las sucursales del Banco Nacional en todo el país atenderán con normalidad el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1.° de abril, en su horario habitual.

El jueves 2 y viernes 3 de abril son feriados, por lo que el banco no brindará atención presencial en oficinas. En el caso de las oficinas que usualmente abren los sábados, permanecerán cerradas el 4 de abril.

Durante la semana, y en particular en los días feriados, el Banco Nacional mantendrá la continuidad del servicio a través de sus canales digitales. La red de cajeros automáticos estará disponible las 24 horas, así como los más de 3.000 BN Servicios en todo el país.

Las subsidiarias BN Fondos, BN Corredora de Seguros, BN Vital OPC y BN Valores Puesto de Bolsa trabajarán del lunes 30 de marzo al miércoles 1.° de abril, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Todas las subsidiarias permanecerán cerradas jueves 2 y viernes 3 de abril.

BCR

El Banco de Costa Rica (BCR) operará bajo el mismo esquema, con horario normal de lunes a miércoles. El jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, las oficinas de todo el país estarán cerradas.

El BCR informó que dispone de canales digitales para que los clientes puedan realizar sus trámites de manera autogestionada, rápida y segura, sin necesidad de visitar una oficina comercial, como www.bancobcr.com y la App BCR Móvil.

Asimismo, los Puntos Tucán ubicados en comercios a lo largo del país permiten realizar transacciones como pago de servicios públicos y privados, depósitos, recargas telefónicas, pago de préstamos o tarjetas, transferencias, entre otros.

Banco Popular

El Banco Popular comunicó que este lunes 30 y el martes 31 de marzo todas las oficinas mantendrán su horario de atención regular. Para el miércoles 1.° de abril, los BP Totales del país brindarán atención de 8:45 a. m. a 12:45 p. m.

Las demás oficinas comerciales del banco (diurnas y vespertinas), así como el BP Total de Desamparados, permanecerán cerradas el miércoles. Por su parte, el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril no operará ninguna sucursal.

En el caso de las sociedades del Conglomerado (Popular SAFI, Popular Seguros, Popular Pensiones y Popular Valores), estas mantendrán el mismo calendario durante la Semana Santa.

El Popular añadió que estarán disponibles tanto los cajeros automáticos convencionales como los multiservicios en todo el país, que permiten realizar pagos de tarjetas de crédito y préstamos, entre otras gestiones.

Los usuarios también podrán realizar gestiones en la App Banca Móvil BPDC y el sitio web www.bancopopular.fi.cr.

Promerica

Durante este lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1.° de abril, las sucursales del Banco Promerica operarán en su horario habitual, con atención presencial en todo el país.

El jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril, todas las sucursales permanecerán cerradas y retomarán sus operaciones en horario regular a partir del lunes 6 de abril, de acuerdo con un comunicado.

El banco recordó que mantiene disponibles sus canales digitales, que permiten efectuar consultas, pagos y transacciones de forma ágil y segura, como Promerica en Línea, la App Promerica Móvil y su chatbot de atención.

Grupo Mutual

Grupo Mutual anunció que del lunes 30 de marzo al miércoles 1.° de abril atenderá en el horario habitual de cada una de sus oficinas.

El jueves 2 de abril, solo abrirá la Auto Caja en Oficinas Centrales (Alajuela), la Servicaja de Avenida Central (San José) y la Servicaja de Heredia, en horario especial de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

El viernes 3 de abril, todas las oficinas permanecerán cerradas. La entidad retomará la atención el 4 de abril en los mismos puntos y horarios habilitados el jueves. Por su parte, el 5 de abril operarán únicamente la Auto Caja de Oficinas Centrales y la Servicaja de Avenida Central.

Grupo Mutual recordó que sus canales digitales continuarán operando con normalidad durante toda la semana. Las plataformas de Mutual en Línea, Mutual Móvil y Sinpe Móvil permiten realizar pagos, transferencias y consultas en cualquier momento, sin necesidad de desplazarse.