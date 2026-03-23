El País

Así funcionará la restricción vehicular en San José durante Semana Santa

Autoridades suspenden la medida por cinco días debido a feriados y vacaciones colectivas, ante menor circulación vehicular en la capital

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Por Damián Arroyo C.
Vehículos en circulación para temas relacionados con marchamo, restricción vehicular, precio de combustibles, gasolina, etc.
San José no aplicará restricción vehicular en Semana Santa. La medida se suspende cinco días y se retomará el 6 de abril. (Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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