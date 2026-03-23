Así funcionará la restricción vehicular en San José durante Semana Santa

San José no aplicará restricción vehicular en Semana Santa. La medida se suspende cinco días y se retomará el 6 de abril.

La restricción por placas en San José no se aplicará durante toda la Semana Santa, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La medida quedará suspendida por cinco días consecutivos debido a vacaciones colectivas y feriados.

La disposición incluye el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1.° de abril, fechas en que el sector público cerrará por vacaciones colectivas. También abarca el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondientes a Jueves Santo y Viernes Santo.

El viernes 27 de marzo será el último día del mes en que se aplicará la restricción vehicular. Ese día la limitación regirá para los automóviles cuyas placas terminan en 9 o en 0.

Regreso de la medida en abril

La restricción volverá a regir el lunes 6 de abril, cuando se retomará con las placas terminadas en 1 y 2. El horario se mantendrá entre las 6 a. m. y las 7 p. m.

El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, indicó que la suspensión responde a una disminución significativa del flujo vehicular hacia la zona restringida.

Según el funcionario, la reducción ocurre porque el sector público cierra oficinas y centros educativos durante esos días. A esto se suma que parte del sector privado también suspende labores.

Cambios en la gestión vial

Las autoridades señalaron que la suspensión permitirá redirigir recursos policiales hacia otras labores prioritarias.

Entre ellas destacan el control en rutas de salida y regreso al Valle Central, debido al aumento de viajes por vacaciones. También facilitará la regulación del tránsito en actividades religiosas propias de la Semana Santa.

La restricción vehicular rige en el perímetro comprendido por la ruta de Circunvalación, con excepción del tramo norte, así como en todas las calles internas de ese sector.