Así funcionará la restricción vehicular en San José durante el fin de año

La capital quedará sin restricción vehicular por placas entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, pero Tránsito mantendrá operativos y alcoholímetros.

En las semanas de fin de año, la circulación en San José cambia de ritmo. La restricción vehicular por placas en la capital se suspende entre el lunes 22 de diciembre del 2025 y el viernes 2 de enero del 2026, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El último día con aplicación de la medida será el viernes 19 de diciembre, cuando se restringe el paso a las placas terminadas en 9 y 0. La restricción volverá a regir el lunes 5 de enero del 2026, con vehículos cuya placa finaliza en 1 o 2.

Según el MOPT, la decisión se apoya en el cierre temporal de instituciones públicas y de buena parte del sector privado a partir del 19 de diciembre. Esa pausa laboral reduce de forma importante el ingreso y circulación de vehículos hacia San José, por lo que la restricción se considera innecesaria en esas fechas.

Otro factor es la salida masiva de personas del Valle Central hacia playas, zonas de montaña y visitas familiares después de la Navidad. Ante ese escenario, la Policía de Tránsito destinará más oficiales a las rutas de descanso y a las principales carreteras del país, donde se espera mayor concentración de vehículos.

La medida también pretende facilitar el disfrute de las actividades de fin de año en la capital, como las fiestas de Zapote, visitas a La Sabana, teatros, cines y centros comerciales. La suspensión de la restricción busca que los desplazamientos de ocio sean más ágiles durante esos días de descanso.

Aunque se levanta la limitación por placas, Tránsito mantendrá operativos fuertes en San José antes de la Navidad. Estos controles se enfocarán en infracciones como el estacionamiento indebido, el irrespeto al señalamiento vial y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Después del 25 de diciembre, parte del personal se ubicará cerca de las fiestas de Zapote para vigilar el consumo de alcohol al volante. Además, se desplegarán oficiales en distintos puntos del país para supervisar la conducta vial en los desplazamientos de cierre e inicio de año.