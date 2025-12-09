El País

Así funcionará la restricción vehicular en San José durante el fin de año

Conozca cómo operará la restricción vehicular en San José durante el fin de año: fechas clave, suspensión del sistema y cambios en los operativos de tránsito

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
No habrá restricción vehicular por placa entre el lunes 23 de diciembre y el viernes 3 de enero. Se vuelve a aplicar hasta el lunes 6 de enero, de acuerdo a lo que confirma el Mopt.
La capital quedará sin restricción vehicular por placas entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, pero Tránsito mantendrá operativos y alcoholímetros. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRestricción vehicularSan JoséMOPT
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.