Walmart ajusta horarios en Costa Rica durante Semana Santa: revise los cambios por formato y fecha

Las tiendas de Walmart en Costa Rica operarán con horarios especiales durante la Semana Santa, del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril de 2026, con variaciones según el formato y la ubicación.
La medida busca facilitar las compras en una de las semanas de mayor consumo del año. Los supermercados ampliarán o ajustarán sus jornadas, con aperturas desde las 6:30 a. m. y cierres que se extienden hasta las 11 p. m., según el día.
En el caso de Walmart, las tiendas en el Gran Área Metropolitana abrirán de 7 a. m. a 11 p. m. entre semana. El Jueves Santo cerrarán a las 10 p. m. y el Viernes Santo a las 9 p. m. Durante el fin de semana, retomarán horarios extendidos.
Las sucursales ubicadas fuera del GAM, como Liberia o Pérez Zeledón, mantendrán un horario uniforme de 7 a. m. a 10 p. m., con excepción del Viernes Santo, cuando cerrarán a las 9 p. m.
En el formato Masxmenos, las tiendas operarán desde las 6:30 a. m. y tendrán cierres variables. Entre semana finalizarán a las 10 p. m., mientras que el sábado alcanzarán hasta las 10:45 p. m.
Algunas sucursales específicas tendrán ajustes adicionales en los horarios.
Por su parte, Maxi Palí trabajará de 7:30 a. m. a 10 p. m. entre lunes y miércoles. El Jueves y Viernes Santo cerrará a las 8 p. m., mientras que el fin de semana operará hasta las 9 p. m.
Las tiendas Palí tendrán un comportamiento similar, con horarios de 7:30 a. m. a 9 p. m. en días regulares y cierres anticipados a las 8 p. m. durante jueves y viernes.
La empresa informó que estos ajustes responden a la alta demanda de productos de temporada, que incluye alimentos tradicionales, mariscos, snacks y artículos para actividades recreativas como parrillas, piscinas y tiendas de campaña.
Además, la cadena mantiene disponible su plataforma en línea para compras durante toda la semana, como alternativa para quienes prefieran evitar desplazamientos.