Economía

Walmart ajusta horarios en Costa Rica durante Semana Santa: revise los cambios por formato y fecha

Descubra los horarios actualizados de Walmart y sus formatos en Semana Santa 2026, con cierres anticipados y cambios clave que podrían afectar sus compras en esos días

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Por Silvia Ureña Corrales
Walmart y sus formatos tendrán horarios especiales en Semana Santa, con cambios según ubicación y tipo de tienda. (KINLOPEZ)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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