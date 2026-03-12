Economía

Walmart abre nuevas tiendas Palí y Maxi Palí en Costa Rica y alcanza 347 locales: conozca las ubicaciones

La cadena continúa su expansión en Costa Rica con nuevos puntos de venta en el Valle Central y Guanacaste

Por Silvia Ureña Corrales
Walmart abrió nuevas tiendas en Tres Ríos y Santa Cruz. Los locales generan empleo y forman parte de su plan de expansión de $600 millones en Costa Rica.
Walmart abrió nuevas tiendas en Tres Ríos y Santa Cruz. Los locales generan empleo y forman parte de su plan de expansión de $600 millones en Costa Rica. (Cortesía /Walmart)







