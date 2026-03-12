Walmart abre nuevas tiendas Palí y Maxi Palí en Costa Rica y alcanza 347 locales: conozca las ubicaciones

Walmart abrió nuevas tiendas en Tres Ríos y Santa Cruz. Los locales generan empleo y forman parte de su plan de expansión de $600 millones en Costa Rica.

El crecimiento del comercio en Costa Rica continúa con la expansión de grandes cadenas en distintas regiones del país. Nuevos puntos de venta buscan atender comunidades en crecimiento y fortalecer el acceso a productos de consumo cotidiano.

Walmart Centroamérica abrió dos nuevas tiendas en Costa Rica, ubicadas en Concepción de Tres Ríos y en el centro de Santa Cruz, Guanacaste. Los establecimientos corresponden a los formatos Maxi Palí y Palí y forman parte del plan de expansión de la compañía en el país.

Las aperturas amplían la red comercial de la empresa y generan nuevas oportunidades de empleo local en ambas comunidades. Según la compañía, las tiendas ofrecen productos de consumo diario a precios accesibles y buscan atender tanto a residentes como a visitantes.

En Concepción de Tres Ríos, el nuevo Maxi Palí cuenta con un área de ventas de 1.420 m² y ofrece más de 9.000 productos. El establecimiento incluye departamentos como abarrotes, productos frescos, panadería, carnes, frutas, verduras, farmacia y electrónicos.

La expansión de Walmart en Costa Rica suma nuevas tiendas en dos comunidades (Cortesía /Cortesía)

La tienda se ubica contiguo al condominio Vistas de Monserrat y genera 43 empleos en la zona. Con esta apertura, el formato Maxi Palí alcanza 61 puntos de venta en el país.

Por su parte, el formato Palí inauguró una tienda en Santa Cruz centro con un área de ventas de 301 m². El local ofrece más de 2.800 productos entre abarrotes, artículos de limpieza, cuidado personal, frutas, vegetales y mercancía de temporada.

El establecimiento se ubica frente a El Colono y genera 12 empleos para habitantes de la zona. Con esta apertura, la cadena Palí alcanza 233 locales en el país.

Según la empresa, las nuevas tiendas responden a su estrategia de crecimiento en Costa Rica y buscan impulsar el desarrollo económico en las comunidades donde opera. La compañía también indicó que el objetivo es facilitar el acceso a productos de calidad a precios accesibles para las familias.

Ambos establecimientos forman parte del plan de inversión de $600 millones anunciado en 2024, el cual se ejecutará durante cinco años en el país. Las tiendas incorporan paneles solares, sistemas de ahorro de agua y energía, y refrigeración con CO₂. También disponen de estaciones de carga para vehículos eléctricos y espacios de estacionamiento para clientes.

Durante el 2025, Walmart Centroamérica inauguró 12 nuevos puntos de venta en Costa Rica, lo que generó 267 empleos. Con las recientes aperturas, la empresa suma 347 tiendas en el país.