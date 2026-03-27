El País

TSE amplía horario para sacar y retirar cédula después de Semana Santa

El TSE ampliará su horario del 6 al 10 de abril para trámites de cédula tras Semana Santa. Conozca los detalles

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Por Yucsiany Salazar
Trámites para solicitar y retirar cédulas
El TSE extenderá su horario de atención en todo el país para facilitar trámites de cédula tras el receso de Semana Santa. (JOHN DURAN/John Durán)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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