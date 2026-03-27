TSE amplía horario para sacar y retirar cédula después de Semana Santa

El TSE extenderá su horario de atención en todo el país para facilitar trámites de cédula tras el receso de Semana Santa.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que ampliará su horario de atención para la solicitud y entrega de cédulas del lunes 6 al viernes 10 de abril, como medida para facilitar los trámites tras el receso de Semana Santa.

Durante esos días, la institución atenderá en jornada continua de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., tanto en su sede central como en sus 32 oficinas regionales.

Carolina Phillips, oficial Mayor Civil, explicó que el servicio ampliado es únicamente para el trámite de cédulas de identidad.

“Los otros servicios los estaremos ofrenciendo en el mismo horario de siempre de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.”, señaló.

Cierre por Semana Santa

El TSE recordó además que permanecerá cerrado al público del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril por motivo del receso, y que la atención presencial se reanudará el lunes 6 de abril.

Sin embargo, los usuarios podrán acceder durante ese periodo a servicios digitales disponibles las 24 horas, como la solicitud de certificaciones de nacimiento, defunción y estado civil, la reimpresión de cédulas vigentes y consultas civiles en línea.

Además, la entidad indicó que también es posible gestionar la Identidad Digital Costarricense (IDC), siempre que se cuente con una cédula vigente, un dispositivo móvil y acceso a internet.

En cuanto a las solicitudes de reimpresión de cédula realizadas durante el receso, el TSE detalló que la producción de los documentos iniciará a partir del 6 de abril, fecha en la que se retomarán los servicios presenciales, y posteriormente se coordinará su entrega a domicilio.