El País

Identidad Digital en Costa Rica toma nuevo impulso tras resolución del TSE: esta es la fecha en que todas las instituciones deberán aceptarla

Modificación fue publicada este 11 marzo en La Gaceta

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Sitio de internet TSE
Sitio web de la cédula virtual del TSE (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEcédulaIdentidad Digital
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.