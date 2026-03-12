Identidad Digital en Costa Rica toma nuevo impulso tras resolución del TSE: esta es la fecha en que todas las instituciones deberán aceptarla

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó una extensión de plazo para que las instituciones públicas y privadas de Costa Rica acepten el uso de la Identidad Digital (IDC) para diversos trámites.

La modificación fue publicada este 11 de marzo en el diario oficial La Gaceta, por lo que empezó a correr la cuenta regresiva.

Mediante una reforma al transitorio único del reglamento respectivo, el órgano electoral estableció el 1.° de enero de 2027 como la fecha a partir de la cual será obligatoria la aceptación de este formato.

La decisión del pleno de magistrados ocurrió tras analizar gestiones presentadas por el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial. Ambas entidades solicitaron ampliar el tiempo originalmente previsto para que todas las organizaciones adecuen sus procedimientos internos a la nueva plataforma tecnológica.

De acuerdo con el decreto, una vez cumplido el plazo, ninguna entidad podrá exigir la cédula física como documento adicional si el ciudadano presenta su IDC. Esta disposición busca garantizar que la identidad digital sea suficiente por sí misma para cualquier trámite o servicio en el territorio nacional.

El reglamento original del servicio de identificación digital para personas costarricenses recibió la aprobación del Tribunal el 4 de setiembre de 2025.

El documento de la reforma lo suscribieron los magistrados Eugenia Zamora, presidenta del TSE, Max Esquivel, vicepresidente, y los integrantes Zetty Bou, Luz Retana y Héctor Fernández.