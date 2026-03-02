Instituciones públicas y empresas privadas deberán aceptar la cédula digital desde esta fecha

A partir del 1.° de enero de 2027, todas las instituciones públicas y empresas privadas deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) para trámites y servicios. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) amplió el plazo tras una solicitud del Ministerio de Seguridad Pública y del Poder Judicial.

La medida establece que las entidades tendrán hasta esa fecha para ajustar sus procedimientos internos y garantizar la recepción de la identificación digital en sus plataformas y ventanillas. La ampliación quedó consignada en la resolución N.° 1120-E7-2026.

El TSE otorgó prórroga a solicitud de Seguridad Pública y el Poder Judicial para que entidades ajusten sus procesos antes de 2027. (TSE/TSE)

Según el TSE, la Identidad Digital Costarricense mantiene la misma validez legal que el documento físico. La prórroga no afecta su vigencia para quienes ya la adquirieron.

La autoridad electoral recomendó a las personas usuarias verificar previamente si la entidad ante la cual realizarán un trámite ya acepta la IDC, con el fin de evitar inconvenientes mientras se cumple el periodo de transición.