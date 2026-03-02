El País

Instituciones públicas y empresas privadas deberán aceptar la cédula digital desde esta fecha

La cédula digital será obligatoria en trámites ante instituciones públicas y empresas privadas

Por Silvia Ureña Corrales
