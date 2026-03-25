Así funcionarán los peajes durante Semana Santa en Costa Rica: conozca en cuáles no pagará

Miles de conductores podrán desplazarse con mayor facilidad durante Semana Santa gracias a cambios en peajes clave. Conozca fechas, horarios y rutas donde no deberá pagar.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informó que los peajes en las rutas 32 y 2 no se cobrarán entre el jueves 2 y el sábado 4 de abril de 2026, con el fin de agilizar el tránsito durante la Semana Santa. La medida aplica desde las 12 p.m. del Jueves Santo hasta las 6 a. m. del Sábado Santo.

La decisión busca facilitar el traslado hacia destinos turísticos, especialmente hacia el Caribe y la zona sur del país, en días de alta movilidad. La suspensión del cobro se aplicará en el peaje del Zurquí, en la ruta 32, y en el de la ruta 2 hacia Cartago.

El Conavi detalló que esta medida forma parte de acciones para mejorar la circulación vehicular durante el periodo de vacaciones. La eliminación temporal del pago pretende reducir congestionamientos en puntos donde normalmente se generan filas.

Además, las autoridades recordaron que los peajes en la ruta nacional 1, tanto en la General Cañas como en la Bernardo Soto, no se cobran desde setiembre anterior, sin restricción horaria. Estos tramos ya operan sin cobro permanente, según la entidad.

El Conavi también hizo un llamado a los conductores para mantener la precaución al pasar por las estaciones. El riesgo de accidentes aumenta si los vehículos transitan a alta velocidad, debido a la infraestructura de las casetas de peaje.

Las autoridades reiteraron que, aunque no se requiere detenerse para pagar, los conductores deben disminuir la velocidad al aproximarse a estos puntos. La seguridad vial se mantiene como prioridad durante el operativo de Semana Santa.