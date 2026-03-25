El País

Así funcionarán los peajes durante Semana Santa en Costa Rica: conozca en cuáles no pagará

Conozca fechas, horarios y rutas donde no deberá pagar

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Por Silvia Ureña Corrales
Miles de conductores podrán desplazarse con mayor facilidad durante Semana Santa gracias a cambios en peajes clave. Conozca fechas, horarios y rutas donde no deberá pagar. (Jeffrey Zamora)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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