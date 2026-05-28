Economía

Estados Unidos revisa a la baja crecimiento económico del primer trimestre a 1,6%

El consumo en Estados Unidos resiente los altos costos de la energía debido a la guerra en Oriente Medio, provocando una revisión a la baja del PIB

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Por AFP
Un trabajador de una tienda de comestibles reorganiza los artículos en la sección de huevos agotados el 23 de enero de 2025 en Miami, Florida.
La economía de Estados Unidos creció un 1,6% en el primer trimestre de 2026, una cifra menor al 2% estimado inicialmente debido a una caída en el consumo. (Getty Images via AFP/Getty Images via AFP)







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