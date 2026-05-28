Estados Unidos revisa a la baja crecimiento económico del primer trimestre a 1,6%

La economía de Estados Unidos creció un 1,6% en el primer trimestre de 2026, una cifra menor al 2% estimado inicialmente debido a una caída en el consumo.

Washington, Estados Unidos. La economía de Estados Unidos creció menos de lo inicialmente estimado en el primer trimestre de 2026, según cifras del gobierno publicadas este jueves que revisan a la baja gastos en inversión y consumo.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la mayor economía del mundo fue de 1,6% interanual en el primer trimestre, según el Departamento de Comercio, una cifra inferior a la estimación de 2% anunciada el mes pasado.

Los analistas esperaban que se mantuviese sin cambios el estimado de 2% de crecimiento del PIB, según el consenso de MarketWatch.

El crecimiento de la economía se debe principalmente a las inversiones en equipos y en propiedad intelectual, gastos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En cambio, las inversiones en el sector inmobiliario retrocedieron fuertemente.

Los analistas han advertido sobre la dependencia de la economía estadounidense de un auge de inversiones en AI para impulsar su crecimiento, mientras el consumo se resiente por el impacto de la guerra de Oriente Medio en los precios de la energía.

“El PIB real se revisó a la baja en 0,4 puntos porcentuales respecto a la estimación preliminar, lo que refleja principalmente revisiones a la baja de la inversión y el gasto de los consumidores”, señaló el Departamento de Comercio.

Aun así, el crecimiento se aceleró desde una tasa de 0,5% en el cuarto trimestre de 2025.

El alza entre los últimos meses de 2025 y principios de 2026 se atribuyó a “repuntes del gasto público y las exportaciones y una aceleración de la inversión”, mientras que el gasto de los consumidores se desaceleró.

Los costos de la energía se han disparado desde que comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.