Economía

Amazon anuncia inversión de $200.000 millones impulsada por la IA

La compañía tecnológica presentó sus resultados financieros de 2025 este jueves 5 de febrero.

Por Luis Enrique Brenes
Logo de Amazon en la fachada de un edificio.
Amazon prevé una millonaria inversión en gasto de capital para 2026, impulsada por la IA. (AFP/AFP)







