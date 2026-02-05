Amazon anuncia inversión de $200.000 millones impulsada por la IA

Amazon prevé una millonaria inversión en gasto de capital para 2026, impulsada por la IA.

Amazon anunció este jueves 5 de febrero que espera invertir $200.000 millones en gasto de capital durante este 2026, impulsado principalmente por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

“Con una demanda muy fuerte por nuestras ofertas actuales y oportunidades clave como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja, esperamos invertir alrededor de $200.000 millones en gasto de capital en Amazon en 2026 y anticipamos sólidos retornos de largo plazo sobre ese capital”, afirmó el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy.

La compañía aumentará en unos $69.000 millones su gasto en este rubro, frente a los $131.000 millones destinados al gasto de capital en 2025. “Seguimos innovando a un ritmo rápido e identificando y solucionando los problemas de los clientes”, dijo Jassy.

El alto ejecutivo de la compañía afirmó, en una llamada con inversionistas, que la IA es una “oportunidad inusual” que cambiará las experiencias de los clientes a niveles que “ninguno se imagina”.

“(...) lo que seguimos viendo es que, a medida que instalamos esta capacidad de IA, la estamos monetizando. Es una oportunidad muy inusual. He compartido muchas veces que creo firmemente que todas las experiencias de cliente que conocemos hasta la fecha se reinventarán con la IA”, agregó Jassy.

De esta forma, Amazon se une a otras grandes tecnológicas que han proyectado gastos de capital muy relevantes en 2026, una señal de que las millonarias inversiones en IA continuarán.

La mayor parte del gasto de capital se destinará a Amazon Web Servicies (AWS), afirmó Jassy. “Si realmente se quiere usar la IA y expandirse, se necesitan los datos en la nube. Estas son grandes tendencias que impulsan a la gente hacia la nube. Vamos a invertir agresivamente aquí, vamos a invertir para ser líderes en este espacio”, enfatizó.

Según Reuters, se espera que las grandes tecnológicas desembolsen conjuntamente más de $500.000 millones en IA en este 2026. Por ejemplo, Alphabet, casa matriz de Google, prevé un gasto de capital de entre $175.000 y $185.000 millones este año, frente a los $91.450 millones de 2024, también para impulsar esta tecnología.

En relación con sus resultados financieros, la empresa estadounidense obtuvo ganancias por $77.760 millones en 2025, un aumento del 31% respecto a los $59.248 millones de 2024.

“AWS crece el 24% (nuestro crecimiento más rápido en 13 trimestres), la publicidad crece el 22%, las tiendas crecen a buen ritmo en Norteamérica y a nivel internacional, y el negocio de chips crece a un ritmo interanual de tres dígitos”, señaló Jassy.

La compañía registró ingresos por $716.924 millones, superiores a los $637.959 millones de 2024. La mayor parte provino de la venta de servicios, que aportó $420.658 millones, mientras que el comercio de productos generó $296.266 millones.

Amazon despidió a 14.000 empleados corporativos en octubre y, a principios de este año, recortó otros 16.000 puestos. A pesar de ello, cerró el año con 21.000 empleados más que en el mismo periodo de 2024.

Recientemente, el gobierno de Rodrigo Chaves autorizó, a solicitud de Amazon, reducir a la mitad la cantidad de empleados de la multinacional en Costa Rica. En el nuevo nivel, la empresa estadounidense pasará de 16.450 colaboradores a un nuevo mínimo de 8.225 trabajadores.