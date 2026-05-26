Economía

Precio del petróleo repunta tras escalada del conflicto en Oriente Medio

Los precios del petróleo Brent rozaron los $100 este martes. El mercado teme un nuevo repunte si fracasa la tregua en Oriente Medio y sigue el bloqueo

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Por AFP
La plataforma Nini de INEOS Energy, un yacimiento de petróleo y gas agotado, aparece en una imagen tomada el 25 de noviembre de 2025 en el mar del Norte danés. En el mar del Norte, donde Dinamarca alguna vez perforó en busca de petróleo, pronto se enterrará dióxido de carbono importado desde Europa bajo el lecho marino, como parte de un proyecto de captura y almacenamiento de carbono (CAC) que está próximo a completarse.
Los precios del petróleo retomaron las subidas tras los ataques de Estados Unidos en Irán, complicando el pacto de paz y el suministro en Oriente Medio. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







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