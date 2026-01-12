Economía

¿En qué se endeudan más los hogares de Costa Rica? Vivienda y vehículos concentran los mayores saldos

El saldo promedio de la deuda por hogar en Costa Rica supera los ¢10 millones.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Según la Tercera Encuesta Nacional de Endeudamiento, elaborada por la OCF, los costarricenses destinan, en promedio, un 34% de sus ingresos mensuales al pago de deudas. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PréstamosCréditosDeudasHogaresINEC
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.