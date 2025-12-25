¿Más vehículos en las calles? Este es el comportamiento de importación de vehículos en 2025

Tras un año récord, el mercado automotriz entra en una fase de ajuste, con menor dinamismo en importaciones y señales claras de enfriamiento en las ventas.

Las importaciones de vehículos redujeron dinamismo en 2025. Aunque la cantidad de unidades fue mayor que en 2024, el ritmo de crecimiento cayó de forma significativa frente a los años previos.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas, hasta el 10 de diciembre de 2025 se importaron 91.405 vehículos automóviles para el transporte de personas, lo que representa un crecimiento de 3,92% frente a las 87.958 unidades de 2024.

Sin embargo, este aumento está lejos del 33,79% registrado en 2024 y resulta drásticamente menor al crecimiento observado en 2023, cuando fue de 74,5%.

El economista Daniel Ortiz, director ejecutivo de Cefsa, considera que es difícil sostener el dinamismo en las importaciones de vehículos en un contexto de desaceleración económica y tras las ventas récord alcanzadas en 2024.

Estimaciones de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) confirman que 2024 fue un año referente, con alrededor de 77.000 vehículos nuevos vendidos. Para 2025, la gremial proyecta 72.000 unidades, indicó Carlos Aguilar, director ejecutivo de la organización.

Menos ventas de vehículos

Los datos del Índice Mensual de la Actividad Comercial (IMAC) registran cinco meses consecutivos en terreno negativo para el rubro de vehículos, medido como variación interanual.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) explicó a La Nación que este resultado refleja una reducción en el volumen de ventas.

El último dato disponible, correspondiente a octubre, muestra una variación de -0,5%, lo que significa que las ventas de vehículos disminuyeron 0,5% en comparación con octubre de 2024, indicó el Central.

La entidad añadió que, en este segmento, una variación interanual negativa indica una contracción en las ventas, mientras que una positiva refleja un incremento en el volumen comercializado.

Ortiz recordó que los vehículos son bienes duraderos, con una vida útil superior a un año.

“Lo que se está reflejando es que la demanda de vehículos se está contrayendo. Era difícil repetir lo que ocurrió el año pasado, que fue uno de los de mayores ventas”, señaló.

Uno de los factores que impulsó la compra de vehículos nuevos fue la apreciación del tipo de cambio, que permitió adquirir dólares con menos colones. No obstante, Ortiz explicó que la compra de este bien no se repite con frecuencia.

“Quienes ya aprovecharon el tipo de cambio bajo, ya lo hicieron. Un vehículo no es algo que se cambie todos los años”, destacó.

Decisión de compra y el ‘portillo’

Carlos Aguilar señaló que, pese a la desaceleración del mercado, existe una amplia oferta de vehículos nuevos y usados, lo que ha llevado a que los consumidores posterguen su decisión de compra.

“Muchas personas están optando por importar el vehículo directamente, presentan la factura y el tema de impuestos deberá revisarlo oportunamente Hacienda y Tributación, pero se está abriendo un portillo a importaciones con valores ficticios”, advirtió.

Aguilar indicó que esta situación ha impulsado el crecimiento del mercado de vehículos usados, debido a cambios en la valoración de las unidades importadas.

Recordó que se eliminó el decreto de valoración, y ahora se acepta el valor consignado en la factura.

El Ministerio cambió las reglas cambió las reglas para calcular los impuestos de importación, al permitir que el importador declare el valor del vehículo, en lugar de utilizar una tabla de precios mínimos de mercado, como se hacía anteriormente.

A mediados de setiembre del 2024, Hacienda derogó los tres decretos que definían las diferentes clases tributarias para los vehículos, en las cuales se fijaban valores mínimos para el pago de impuestos de importación, con base en la marca, el modelo y el año.

En su lugar, se estableció que el valor de los carros ahora se fija con base en la factura presentada por el importador, sin ningún condicionante adicional.

Pese a este contexto, Aguilar aseguró que 2025 cerrará como “un año bueno”, aunque con cifras más moderadas. “Estamos entre un 5% y 8% por debajo del 2024″.

Los datos de Aduanas muestran un comportamiento similar en los vehículos para transporte de mercancías. En 2025, el crecimiento fue de 3,92%, muy por debajo del 33,8% registrado en 2024.

Hasta el 10 de diciembre, se importaron 20.536 vehículos de este tipo, frente a 19.054 unidades en el mismo periodo del año anterior.