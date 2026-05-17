Economía

El próximo ‘boom’ bursátil: SpaceX, OpenAI y Anthropic afinan debut en Wall Street

Empresas aspiran a recaudar un potencial de casi $200.000 millones, casi tanto como la suma de los últimos cuatro años en Estados Unidos

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Por AFP
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SpaceX, el grupo aeroespacial y de IA de Elon Musk, aspira a recaudar hasta $80.000 millones. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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