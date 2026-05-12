Director de OpenAI dice en juicio que Musk ‘quería el 90%’ de la empresa

La demanda de Musk exige que OpenAI vuelva a tener estatus de organización sin fines de lucro, una medida que afectaría su posición en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

Elon Musk estaba obsesionado con controlar OpenAI, declaró este martes 12 de mayo el director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial, Sam Altman, en un juicio que enfrenta a dos de los magnates tecnológicos más ricos del mundo.

Altman es la más reciente de una serie de megaestrellas de Silicon Valley en subir al estrado en el caso iniciado por Musk, a raíz del giro de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. La compañía pasó de ser una modesta organización sin fines de lucro a convertirse en la gigantesca empresa de $850.000 millones.

Musk —la persona más rica del planeta— afirma que Altman y el cofundador Greg Brockman utilizaron de forma indebida una inyección de $38 millones. Musk esperaba que los recursos sirvieran para mantener a OpenAI como un laboratorio de investigación.

“No encaja con mi concepción de las palabras ‘robar una organización benéfica’ si uno mira lo que realmente ha ocurrido aquí”, declaró Altman al tribunal en Oakland, California.

OpenAI se fundó como una organización sin fines de lucro en 2015, pero en 2019 creó una subsidiaria con fines de lucro cuando la carrera por la IA se intensificó.

Altman y otros insisten en que era necesario para recaudar dinero de inversiones.

La demanda de Musk exige que OpenAI vuelva a tener estatus de organización sin fines de lucro, una medida que afectaría su posición en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

OpenAI responde que Musk, que ahora compite en el campo de la IA con su empresa xAI, se mueve por un afán de venganza, después de salir molesto al no lograr el control mayoritario.

Altman dijo el martes que el jefe de Tesla exigió una enorme participación de control.

“Una cifra inicial que el señor Musk mencionó fue que debería tener el 90% del capital al principio”, declaró al jurado.

“El hecho de que el señor Musk no estuviera dispuesto a comprometerse por escrito en algo contractual en lo que no tendría el control a largo plazo me hizo sentir muy incómodo”, agregó.

“Parte de la razón por la que fundamos OpenAI fue que no creíamos que (la Inteligencia Artificial General) debía estar bajo el control de una sola persona”, dijo Altman.

Cuando Altman y Brockman frustraron los intentos de Musk por dominar la empresa, Musk se retiró por completo, diciéndoles que la iniciativa fracasaría sin él.

Se espera que el testimonio de Altman continúe el miércoles.

Dinero

Este caso ha puesto de relieve las cifras astronómicas de dinero que circulan por las empresas de IA mientras avanzan con una tecnología que está cambiando la forma en que la humanidad vive y trabaja.

Eso incluye la participación de $30.000 millones que se reveló que el cofundador Greg Brockman tiene en la empresa.

El lunes, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, declaró que estaba “muy orgulloso” de la rentable inversión temprana de su empresa en el gigante de la IA detrás de ChatGPT.

Su inversión inicial fue de $13.000 millones y ahora la participación del grupo se valora en 135.000 millones.

La jueza Yvonne González Rogers emitirá el fallo final tanto sobre la responsabilidad como sobre las medidas a aplicar, después de escuchar la opinión del jurado, que podría llegar a un veredicto durante la semana del 18 de mayo.