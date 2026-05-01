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Pentágono excluye a Anthropic y sella alianza con gigantes tecnológicos para uso de inteligencia artificial militar

Conozca qué empresas participan, por qué Anthropic quedó fuera y cómo impacta en el ámbito militar

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Por AFP
Estados Unidos impulsa el uso militar de inteligencia artificial con siete tecnologías. Anthropic queda excluida tras conflicto por condiciones de uso.
Estados Unidos impulsa el uso militar de inteligencia artificial con siete tecnologías. Anthropic queda excluida tras conflicto por condiciones de uso. (JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP)







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