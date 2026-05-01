Pentágono excluye a Anthropic y sella alianza con gigantes tecnológicos para uso de inteligencia artificial militar

El Pentágono anunció acuerdos con siete empresas líderes en inteligencia artificial para integrar sus tecnologías en sistemas militares clasificados. La lista incluye a SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services. El convenio deja fuera a Anthropic, firma que mantiene una disputa con el Departamento de Defensa.

El Gobierno de Estados Unidos informó que estas compañías se incorporarán a los sistemas más sensibles del Departamento de Defensa. Estas plataformas se utilizan para planificación de misiones, orientación de armas y otras operaciones estratégicas.

La exclusión de Anthropic responde a diferencias sobre el uso de su tecnología. La empresa exigió salvaguardas sobre la forma en que el ejército aplica la inteligencia artificial. Entre sus objeciones figuran el uso para vigilancia masiva interna y el desarrollo de sistemas autónomos con fines letales.

El Pentágono tomó distancia de la compañía a inicios de este año. La institución calificó a la startup como un riesgo para la cadena de suministro. Como resultado, prohibió su uso dentro del ejército y entre sus contratistas.

El modelo de inteligencia artificial Claude, desarrollado por Anthropic, era el único autorizado en operaciones clasificadas. A pesar de la prohibición, el sistema aún se mantiene en uso dentro de ciertas funciones.

El anuncio forma parte de una estrategia de la administración de Donald Trump. El plan busca construir una fuerza de combate con prioridad en inteligencia artificial. Según el comunicado, las integraciones permitirán acelerar la síntesis de datos, mejorar la comprensión del entorno y fortalecer la toma de decisiones en combate.

El Departamento de Defensa también destacó el avance de su plataforma GenAI.mil. Este sistema se posiciona como la herramienta oficial de inteligencia artificial del Pentágono. En cinco meses, más de 1,3 millones de funcionarios utilizaron la plataforma. Durante ese periodo, se generaron decenas de millones de solicitudes y se desplegaron cientos de miles de agentes.