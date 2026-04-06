El Mundo

‘Project Maven’, así funciona el programa de IA que Estados Unidos utiliza en la guerra contra Irán

El programa de IA combina datos satelitales, sensores y análisis automatizado para mejorar la rapidez y precisión en operaciones militares.

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Por AFP
Una columna de humo desde el lugar de un ataque en Teherán en la madrugada del 28 de marzo. Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán hace casi un mes el 28 de febrero.
Project Maven utiliza la IA para analizar imágenes y datos en tiempo real, optimizando la toma de decisiones en operaciones militares. (ATTA KENARE/AFP)







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