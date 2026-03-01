El Mundo

Estados Unidos empleó tecnología de Anthropic en ataque a Irán horas después de que Donald Trump prohibió su uso

El ‘Wall Street Journal’ informó de que el Comando Central utilizó la herramienta Claude en la operación, pese a orden de Trump

Por Jailine González Gómez
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 16: In this illustration, the Claude AI website is seen on a laptop on February 16, 2026 in New York City. According to reports from the Wall Street Journal, the Defense Department used Anthropic's Claude Ai, via its Palantir contract, to help with the attack on Venezuela and capture former President Nicol�s Maduro. (Photo illustration by Michael M. Santiago/Getty Images) (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
EE. UU. empleó IA de Anthropic en ataque en Irán horas después de que Trump ordenó suspender su uso. (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)







