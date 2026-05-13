Economía

Con impulso de las tecnológicas, Wall Street ignora la inflación y marca nuevos récords

El movimiento alcista del día “se debe enteramente a las acciones del sector de los semiconductores”, dijo a AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities

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Por AFP
Rótulo de Wall Street en una pared y una persona caminando
La Bolsa de Nueva York marcó nuevos récords este miércoles. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)







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