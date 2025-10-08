Economía

Dos bancos adquirieron créditos de Financiera Desyfin antes de proceso judicial de liquidación

Conassif aprobó venta de parte de la cartera de préstamos de Financiera Desyfin en $10,9 millones y ¢14.618 millones.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Fachada de la sede de Financiera Desyfin en Costa Rica, con un rótulo negro con el nombre de la empresa en letras blancas. El edificio de vidrio se refleja en el fondo.
La Financiera Desyfin irá a un proceso concursal luego de terminar con la etapa de resolución este jueves 9 de octubre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.