Ahorrantes de Desyfin recuperarán más dinero: este es el porcentaje que recibirán

Fachada del edificio de la Financiera Desyfin que estaba ubicado en San Pedro de Montes de Oca. Actualmente, la entidad está en proceso de resolución.

Los ahorrantes no garantizados de la Financiera Desyfin recuperarán más dinero tras la venta de activos de la entidad, actualmente en proceso de resolución, a BCR Leasing, Banco Improsa y Banco Cathay.

En la sesión del pasado 24 de setiembre, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó a la Administración de la Resolución de Financiera Desyfin a destinar $55,6 millones para una distribución adicional a los depositantes.

Inicialmente, este grupo de depositantes recibió un 48,97% por encima del límite de ¢6 millones. Ahora, con esta nueva distribución, obtendrán un 73,32% de recuperación, antes de pasar al proceso concursal.

Esto significa un aumento en la recuperación del 24,35% sobre el saldo no garantizado de los depositantes de la Financiera. El pasado 29 de agosto se había informado que la recuperación sería del 62,20%, pero finalmente el porcentaje será mayor.

Al igual que en el primer pago, los depósitos se realizarán a las cuentas IBAN registradas por cada interesado ante la Financiera. A la fecha, el 95,22% de los depositantes no garantizados recibió su dinero de esta forma.

Para esta recuperación adicional, la resolución fijó como fecha máxima de pago el 8 de octubre. En relación con los depositantes garantizados con montos hasta ¢6 millones, es decir, el 74% de los afectados, ya recibieron el 100% de sus depósitos e inversiones.

En un comunicado de prensa, la resolución de la Financiera Desyfin indicó que mantiene en análisis la posibilidad de constituir un fideicomiso como mecanismo de apoyo para el proceso concursal.

Esto tendrá que definirse e implementarse antes del 9 de octubre, cuando finaliza la resolución. Además, la resolución recalcó que la eventual creación del fideicomiso no elimina la necesidad legal de iniciar el proceso concursal.

El equipo de resolución también hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude, por lo que recomendó no compartir información sensible por correo, teléfono o mensajes.