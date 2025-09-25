Economía

Conassif pide la quiebra de Financiera Desyfin por millonario déficit patrimonial

El Conassif solicitó la quiebra de Financiera Desyfin tras detectar un déficit patrimonial de ¢13.831 millones. El proceso de resolución finaliza el 9 de octubre.

Por Luis Enrique Brenes
Edificio de la Financiera Desyfin con logotipos visibles y cielo reflejado en las ventanas, en medio de una investigación.
La Financiera Desyfin entrará a un proceso concursal luego de que termine la resolución. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Financiera DesyfinConassifResolución de Desyfin
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

