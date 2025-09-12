Aprueban distribución de ¢25.500 millones entre 195 depositantes no garantizados de Desyfin; queda pendiente un monto similar

Más de 2.500 personas aún no han registrado su cuenta IBAN y podrían quedar fuera de los pagos finales de Desyfin si no cumplen el trámite.

La Administración de la Resolución de Desyfin resolvió girar a más tardar el 19 de setiembre el pago correspondiente a un total de 195 depositantes no garantizados con ahorros superiores a los ¢6 millones, entre los que se distribuirá un monto aproximado de $50,7 millones (unos ¢25.500 millones).

Los beneficiados son ahorrantes con cuentas registradas durante el proceso de resolución. El pago corresponde al 48,97% del monto que excede los ¢6 millones, por lo que queda pendiente el otro 51,03%.

Cualquier recuperación adicional dependerá de la venta de cartera y activos que realice el equipo de resolución antes del 9 de octubre o, en su defecto, de lo que se obtenga en un proceso concursal.

A través de un comunicado de prensa emitido la tarde de este viernes, la Administración informó de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la adjudicación de 17 bienes inmuebles de la Financiera, por los cuales se obtendrá un monto total aproximado de $4,7 millones.

La suma contribuirá a una distribución adicional de recursos a los depositantes no garantizados de la entidad, antes de que finalice el proceso de resolución. Desyfin fue declarada inviable en octubre de 2024.

Por otro lado, la Administración de la Resolución realizó un llamado a las 2.578 personas que aún no han acreditado su cuenta IBAN para que realicen el trámite de manera presencial en las oficinas de Desyfin para ser incluidas en las siguientes etapas de pago, antes del cierre del proceso de resolución.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.