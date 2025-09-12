Economía

Aprueban distribución de ¢25.500 millones entre 195 depositantes no garantizados de Desyfin; queda pendiente un monto similar

Conassif aprobó adjudicación de bienes de Desyfin para recuperar $4,7 millones que se sumarán a futuros pagos a ahorrantes.

Por Gustavo Ortega Campos
Edificio de la Financiera Desyfin con logotipos visibles y cielo reflejado en las ventanas, en medio de una investigación.
Más de 2.500 personas aún no han registrado su cuenta IBAN y podrían quedar fuera de los pagos finales de Desyfin si no cumplen el trámite. (Alonso Tenorio/Atenorio)







