Economía

Desyfin: lo que deben saber los ahorrantes tras el primer pago de resolución

Ahorrantes recibieron un 48,97% sobre el excedente de ¢6 millones depositado en la Financiera

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Financiera Desyfin
La resolución de Desyfin recordó la importancia de mantenerse alerta ante posibles estafas. (La Nación hecho en Canva/La Nación hecho en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DesyfinFinanciera DesyfinResolución de Desyfin
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.