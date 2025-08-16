Desyfin: lo que deben saber los ahorrantes tras el primer pago de resolución

La resolución de Desyfin recordó la importancia de mantenerse alerta ante posibles estafas.

La Administración de Resolución de la Financiera Desyfin pagó el jueves 14 de agosto una parte de los fondos a 677 depositantes no garantizados, con ahorros superiores a ¢6 millones en la entidad, declarada inviable en octubre de 2024.

En un comunicado de prensa, la Administración informó que el pago ascendió a ¢7.508 millones y $24,8 millones. El reintegro correspondió al 48,97% del monto que excede los ¢6 millones, por lo que queda pendiente el 51,03%.

Cualquier recuperación adicional dependerá de la venta de cartera y activos que realice el equipo de resolución antes del 9 de octubre o, en su defecto, de lo que se obtenga en un proceso concursal.

Los 677 depositantes beneficiados representan el 66% del total de no garantizados.

La Administración enfatizó que, en esta etapa, únicamente recibieron el pago quienes completaron el registro de su cuenta bancaria IBAN y cumplieron con los requisitos y plazos establecidos.

Un total de 2.578 personas aún no han acreditado su cuenta IBAN. A ellas se les instó a realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de Desyfin, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., para ser incluidas en las siguientes etapas de pago antes de iniciar el proceso concursal.

El pago a los depositantes no garantizados se suma al de los ahorrantes con montos inferiores a ¢6 millones en la Financiera, realizado el lunes 11 de agosto. En conjunto, ambas liquidaciones alcanzaron ¢12.508 millones y $24,8 millones en este primer desembolso.

La resolución de Desyfin recordó la importancia de mantenerse alerta ante posibles estafas. Recomendó no compartir contraseñas, usuarios digitales ni información sensible por teléfono, páginas web, enlaces, mensajes de texto o redes sociales como WhatsApp.