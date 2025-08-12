Desyfin paga ¢5.000 millones a 1.192 ahorrantes garantizados

La Administración de Resolución de la Financiera Desyfin comunicó que desembolsó cerca de ¢5.000 millones a 1.192 ahorrantes garantizados, con depósitos de hasta ¢6 millones.

Esta cifra de depositantes abarca el 30% del total de 4.020 clientes de la Financiera, según un comunicado de prensa enviado este martes 12 de agosto. La entidad realizó los depósitos la noche del lunes 11.

En total, la Administración transfirió alrededor de ¢5.000 millones directamente a las cuentas IBAN declaradas por cada cliente, lo que equivale al 70% del monto total destinado a los ahorrantes garantizados.

Para los depositantes con deudas vencidas con la Financiera, la Administración aplicó la compensación correspondiente. Quienes contaban con un remanente recibieron el depósito en la cuenta indicada ante la resolución.

No obstante, la Resolución enfatizó que solo recibieron el pago quienes completaron el registro de sus cuentas bancarias dentro de los plazos y requisitos establecidos por la Administración.

Adicionalmente, se informó que 2.578 personas aún no han acreditado sus cuentas IBAN. De ese grupo, un 93% tiene menos de ¢1 millón en ahorros, según el comunicado.

Estas personas deben realizar el trámite de forma presencial en la Financiera para recibir sus fondos en las siguientes etapas de pago, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Para los depositantes no garantizados, es decir, quienes tienen montos mayores a ¢6 millones, el pago del 48,97% adicional al monto garantizado se efectuará a más tardar el 22 de agosto.

Con respecto a la venta de cartera y activos de la Financiera, la Resolución explicó que mantiene la revisión y análisis para maximizar los beneficios a los depositantes de la entidad, que fue declarada inviable.