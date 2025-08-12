Economía

Desyfin paga ¢5.000 millones a 1.192 ahorrantes garantizados

2.578 personas aún no han acreditado sus cuentas IBAN ante Desyfin, por lo que no ingresaron en esta ventana de pago

Por Luis Enrique Brenes

La Administración de Resolución de la Financiera Desyfin comunicó que desembolsó cerca de ¢5.000 millones a 1.192 ahorrantes garantizados, con depósitos de hasta ¢6 millones.








