Ahorrantes de Financiera Desyfin recuperarán mayor porcentaje de su dinero tras acuerdo del Conassif

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la venta de derechos sobre contratos de leasing (arrendamiento) de la Financiera Desyfin a BCR Leasing Premium Plus, lo que permitirá un aumento en la recuperación de dinero para los ahorrantes con más de ¢6 millones en la entidad.

Este grupo de depositantes recibió un 48,97% de su dinero el 14 de agosto. Con la venta de estos activos, el reintegro aumentará hasta aproximadamente un 62,20% sobre el exceso de los ¢6 millones.

El depósito previo se realizó únicamente a quienes entregaron la información requerida dentro del plazo establecido por la Administración de la Resolución de Desyfin. También se pagó a los ahorrantes garantizados de la entidad, declarada inviable en octubre del 2024.

La adquisición de los derechos sobre contratos de leasing de la Financiera la efectuará BCR Leasing Premium Plus, subsidiaria del conglomerado financiero del Banco de Costa Rica (BCR).

LEA MÁS: Desyfin paga ¢5.000 millones a 1.192 ahorrantes garantizados

En total, la entidad asumirá 1.083 operaciones a un precio neto de compra de hasta ¢14.618 millones. Este monto representa un 82,80% del saldo bruto de los activos, cuyo valor real es de ¢17.655 millones, es decir, hubo un descuento del 17,2%.

El BCR aseguró que la cartera de derechos adquirida muestra una alta calidad crediticia, con un 84% al día. Añadieron que la cifra definitiva se conocerá hasta el cierre de la fecha efectiva de la transacción.

La entidad explicó que de los activos, el 60,89% corresponde a vehículos, el 22,98% a equipo constructivo, el 7,62% a equipo médico, el 4,60% a maquinaria, el 2,92% a equipo eléctrico y el 1% restante a mobiliario y equipo, embarcaciones y software.

Esta oferta aprobada también contempla la cancelación de la obligación que Arrendadora Desyfin mantiene con la Financiera, por un monto que asciende a ¢747 millones. El BCR aseguró que el traspaso de activos se hará una vez cancelen las obligaciones financieras de esta arrendadora.

La operación representará en total ¢15.365 millones en disponibilidades para Desyfin.

La Administración de Resolución indicó que los recursos se utilizarán para incrementar el porcentaje de recuperación de los depositantes no garantizados. De esta forma, estiman que el recorte en el monto ahorrado se reducirá del 51,03% hasta aproximadamente un 37,80%.

La Resolución de la Financiera enfatizó que las entidades involucradas deberán cumplir una serie de condiciones contractuales, legales y de plazos definidas por el Conassif previo a que ingresen los recursos y se concrete la transacción.

El Banco explicó que esta gestión será efectiva en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores a la publicación del oficio del Consejo. Es decir, la fecha límite será el próximo 18 de setiembre.

El BCR informó a los clientes que mantienen contratos de arrendamiento con Financiera Desyfin que deben seguir cancelando sus obligaciones, tal como lo han hecho hasta ahora. Para ellos, de momento, no habrá ningún cambio.

La entidad bancaria dijo que cuando se requiera una modificación, el BCR se comunicará directamente con cada cliente para coordinar las nuevas instrucciones de pago.

Si se concreta la transacción, Desyfin señaló que los detalles operativos se comunicarán oportunamente. Además, la resolución indicó que trabaja en la posible venta de otros activos de la Financiera, en beneficio de los depositantes.