Ahorrantes de Financiera Desyfin recuperarán mayor porcentaje de su dinero tras acuerdo del Conassif

Transacción incrementa la recuperación de los depositantes hasta aproximadamente el 62,20%.

Por Luis Enrique Brenes

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la venta de derechos sobre contratos de leasing (arrendamiento) de la Financiera Desyfin a BCR Leasing Premium Plus, lo que permitirá un aumento en la recuperación de dinero para los ahorrantes con más de ¢6 millones en la entidad.








