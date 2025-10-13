De dispositivos médicos a inteligencia artificial: los próximos pilares de las exportaciones de Costa Rica

"Costa Rica apuesta por la diversificación de su oferta exportadora, impulsando sectores estratégicos como dispositivos médicos, agroindustria, inteligencia artificial y servicios digitales."

En las últimas tres décadas, Costa Rica diversificó su oferta exportadora impulsada por sectores que han atraído inversión extranjera, entre ellos los dispositivos médicos, que actualmente lideran las colocaciones de bienes en el exterior, y la industria de semiconductores.

Sin embargo, ambos sectores se encuentran en el centro de las medidas impulsadas por la administración Trump, relacionadas principalmente con la imposición de tarifas arancelarias. La Nación consultó a varios analistas para conocer si existen otros sectores con potencial para asumir el relevo en las exportaciones y la atracción de inversiones.

Sectores con alto potencial

Los especialistas identifican varias áreas con alto potencial para la economía costarricense:

Inteligencia Artificial (IA). Los expertos coinciden en que esta tecnología tendrá una alta demanda y transformará procesos y empleos.

Servicios empresariales. El país ya cuenta con una sólida capacidad instalada y mano de obra calificada, lo que favorece su expansión.

Agroindustria sofisticada. Costa Rica puede aprovechar su diversidad de productos para agregar valor y ganar competitividad internacional.

Convergencia de clústeres. Proponen aprovechar los conocimientos adquiridos y la infraestructura instalada en distintos sectores para ofrecer productos complementarios.

Ciencias de la vida, incluidos los dispositivos médicos. Este sector mantiene una demanda sostenida y el reconocimiento internacional por el talento humano costarricense.

Hasta agosto pasado, las exportaciones acumuladas de bienes totalizaban $15.035 millones, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo periodo del 2024. Los dispositivos médicos aportan el 48% de las colocaciones en el exterior, y Estados Unidos se mantiene como el principal destino: hacia ese mercado se dirige el 48% de los envíos.

El índice mensual de actividad económica (IMAE) tuvo un crecimiento interanual de 4,8% a agosto pasado, y las exportaciones del régimen de zona franca fueron el motor de la economía del país en el último año, según el Banco Central.

Adaptar el talento y agregar valor

El economista Roberto Artavia, presidente de Artavia Consultoría e Incae Business School, consideró que el país posee una ventaja clara en dispositivos médicos gracias a su capacidad instalada en zonas francas. No obstante, recomendó migrar hacia servicios vinculados con la inteligencia artificial.

Artavia advirtió de que los servicios de valor agregado y los call centers enfrentan un “riesgo significativo y creciente de sustitución por la IA”, por lo que sugiere invertir en reskilling o reentrenamiento laboral para adaptar la fuerza de trabajo. “Esa adaptación se convertirá en una capacidad y fortaleza”, aseguró.

También ve potencial en la agroindustria de alta productividad —piña, cítricos, ornamentales, entre otros— donde identifica oportunidades para agregar valor a la producción, como ya ocurre con el café.

Laura López, gerente general de Promotora de Comercio Exterior (Procomer), indicó que Costa Rica cuenta con una propuesta de valor robusta en sectores de alto valor agregado como los dispositivos médicos, la manufactura avanzada y los servicios empresariales.

“En conjunto, estas industrias conforman una base exportadora sólida y dinámica, que ha posicionado al país como un destino confiable para la inversión extranjera y como un referente en innovación, productividad y talento humano especializado”, apuntó.

No obstante, Procomer plantea que el contexto actual brinda una oportunidad para que el país amplíe y diversifique su matriz productiva, apostando por sectores incipientes con alto potencial de crecimiento, sofisticación y encadenamiento local.

Por su parte, Marianela Urgellés, directora general de Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), aseguró que Costa Rica debe continuar impulsando sus sectores estratégicos: ciencias de la vida, manufactura avanzada, semiconductores y servicios basados en conocimiento.

“Costa Rica puede encontrar profundidad y diferenciación en los sectores que ya lidera, si logra agregar más especialización, tecnología y conexión global a su propuesta de valor”, subrayó Urgellés.

También enfatiza que la diversificación y evolución de la propuesta de valor del país deben atenderse con prioridad y de forma coordinada entre todos los actores del ecosistema de inversión extranjera.

Conectar sectores y elevar la complejidad productiva

El economista Víctor Umaña señaló que Costa Rica ha avanzado en la complejidad de los bienes que produce. Su opinión es que debe profundizarla.

“Hacer cosas complejas no es hacerlas difíciles, es acumular conocimiento y capacidades para hacer cosas diferentes que a otros países les cueste hacer”, afirmó.

Umaña enfatizó que el país necesita diversificar su producción para “hacer cosas diferentes”, lo que impulsa el desarrollo, el crecimiento económico y el bienestar.

“Lo ideal es pasar a hacer cosas que se parezcan a las que ya hacemos, pero que sean un poquito más complejas, con más conocimiento, más capacidades y probablemente más tecnología”, recalcó.

Como ejemplo, propone conectar los sectores de ciencias de la vida y la agroindustria, una combinación que podría generar nuevos productos de alto valor.

“Las decisiones de qué hacer no le corresponden a los gobiernos, sino al sector privado. El Estado debe promover políticas que faciliten el descubrimiento de las cosas que se requieren”, enfatizó el economista.

Servicios digitales y conocimiento intensivo

El presidente de la Academia de Centroamérica, Ricardo Monge, sugirió apostar con fuerza por los servicios modernos o digitales, como telecomunicaciones, informática, información, servicios financieros, seguros y pensiones, propiedad intelectual y otros servicios profesionales.

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), las exportaciones de servicios sumaron $16.114 millones al cierre de 2024, lideradas por los servicios empresariales, un 8,9% más que los $14.797 millones de 2023,

Monge destacó que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea son los principales compradores de estos servicios.

“Hay mucho margen para fortalecer la atracción de inversión extranjera en este campo y para que las empresas costarricenses exporten a más mercados y profundicen otros donde ya participan”, afirmó.

El experto Roberto Echandi, miembro no residente del World Trade Institute (WTI), de la Universidad de Berna, coincide con esa visión y subraya el potencial de los servicios que pueden ofrecerse de manera transfronteriza.

Echandi sostiene que la identificación de nuevos nichos debe surgir del análisis detallado de las necesidades e intereses de los inversionistas.

Diversificación e impulso a nuevos sectores

Para Carolina Palma, socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, el país debe seguir impulsando los sectores donde ya tiene marca país: dispositivos médicos, agroindustria y servicios, porque aún hay espacio para crecer.

Además, señala oportunidades en biotecnología, servicios de IA, industria espacial, robótica y tecnologías avanzadas. Su colega en Deloitte, Paola Castro, considera que este es un momento clave para diversificar la oferta exportadora y atraer más inversión directa.

Castro cita un informe reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), que destaca el potencial del país en data centers, infraestructura de computación, IA, software como servicio (SaaS), fintech, manufactura avanzada y servicios digitales basados en conocimiento.

Coordinación y visión compartida

El exministro del Comex, Andrés Valenciano, afirmó en que la próxima etapa exigirá profundizar la coordinación interinstitucional y asegurar que el sector privado sea un socio estratégico en la formulación y ejecución de las estrategias de largo plazo.

Valenciano dijo que el país debe equilibrar sectores intensivos en conocimiento —como la biotecnología y la manufactura avanzada— con sectores intensivos en empleo, como la agricultura sostenible.

“Avanzar hacia nuevos sectores no ocurre de manera espontánea. Costa Rica ya tiene las bases para lograrlo; ahora necesita una visión compartida y la coordinación necesaria para hacerla realidad”, declaró el exjerarca.

El docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) y exviceministro del Comex, John Fonseca, destacó que el país ya demostró su capacidad para competir en la frontera tecnológica.

“El encadenamiento entre dispositivos médicos, servicios basados en conocimiento (digital, finanzas, ingeniería) y manufactura avanzada generó empleo calificado, atrajo inversión extranjera directa de calidad y elevó la complejidad de nuestras exportaciones”, concluyó.

Para el mediano plazo, Fonseca identifica potencial en ciencias de la vida y biosoluciones, economía verde y transición energética, servicios digitales y conocimiento intensivo (KIBS), logística avanzada y agroindustria sofisticada.